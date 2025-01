Budget 2025 : pas de surprise pour les Bergeronnais

Les citoyens des Bergeronnes n’auront pas de surprise sur leur compte de taxes 2025 puisque la Municipalité conserve les mêmes taux de taxation ou presque.

Pour 2025, la Municipalité des Bergeronnes adopte un budget totalisant 2 747 468 $ avec un léger surplus de 195 000 $.

Le taux de taxation foncière générale demeure à 1,89 $ du 100 $ d’évaluation, tandis que les coûts liés aux matières résiduelles baisseront à 298 $ comparativement à 325 $ en 2024.

Au niveau des revenus, le surplus est attribuable notamment aux services rendus pour le camping municipal et de paiement tenant lieu de taxes, tandis qu’on observe quelques baisses au niveau du transport, de l’hygiène du milieu et des loisirs ce qui vient réduire le montant des charges.

La grande hausse en termes de dépenses se trouve en administration municipale, où la gestion financière et administrative de la municipalité est passée de 363 695 $ en 2024 à 421 556 $ en 2025. L’évaluation a engendré des charges de 45 886 $ comparativement à 27 222 $ l’an dernier.

En transport, la voirie municipale coûtera 308 068 $, un peu moins que l’an dernier, et en hygiène du milieu, quelques réductions ont amené le total des opérations à 289 198 $ comparativement à 317 745 $ en 2024.

Finalement, en loisirs, les parcs et terrains de jeu demanderont des investissements de 42 789 $ cette année. La salle de quilles mobilise 56 976 $ et le service des loisirs enregistre des charges de 116 969 $.

Immobilisations

Du côté du programme triennal d’immobilisation, on note un peu plus de 22 M$ d’investissement en 2026-2027 pour des projets tenant à l’aqueduc et aux eaux usées.

La Municipalité prévoit une somme de 10,4 M$ pour l’aménagement du réseau d’eau potable ainsi que 12,1 M$ jusqu’en 2027 pour l’aménagement du réseau des eaux usées.

Pour 2025, divers projets seront mis en place avec des investissements d’un peu plus de 1,5 M$.

Un montant de 500 000 $ servira à la construction et l’aménagement du bâtiment de la place Rodolphe-Pagé, et 400 000 $ pour la réfection du parc Les Petits Sourires.

Une somme de 300 000 $ est attribuée pour la construction d’un circuit de pumptrack et, finalement, une nouvelle aire de jeux verra le jour au camping de Bon-Désir (100 000 $).