Le Québec renforce son aide pour combattre les incendies en Californie

Deux autres avions-citernes du Québec iront prêter main-forte dans la lutte contre les incendies en Californie au cours de la semaine prochaine. Ils s’ajouteront aux deux appareils déjà présents, dont un devant rester cloué au sol plusieurs jours après avoir été endommagé par un drone.

Des représentants du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) du Québec ont fait le point, vendredi en fin d’après-midi, sur les efforts déployés par des équipes québécoises au cours des derniers jours pour combattre les feux de forêt qui font rage dans la région de Los Angeles.

Les deux avions-citernes et leurs équipages déployés depuis quelques mois dans l’État américain dans le cadre d’une entente avec le comté de Los Angeles, ont mené environ une cinquantaine de remplissages (écopage) et de largages, a indiqué le chef pilote au Service aérien gouvernemental du MTMD, Pascal Duclos.

Bien que la sécheresse soit «toujours critique» dans la région, l’intensité du vent a diminué, ce qui donne un précieux coup de main aux pompiers pour progresser face au feu, expose M. Duclos.

«Le travail commence à faire son effet si on veut. On est sur la bonne voie. Il faut juste espérer que Dame Nature soit aussi de notre côté, nous épargne une période de vent comme on a eu au début de la semaine», a-t-il dit lors d’un point de presse en virtuel.

La fumée nuisant à la visibilité et un trafic aérien important font aussi partie des facteurs ajoutant une complexité au travail des équipes, a-t-il évoqué.

Plus tôt dans la journée vendredi, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et le ministère des Transports ont annoncé que deux avions-citernes supplémentaires et leur équipage seront envoyés la semaine prochaine, ce qui portera le nombre d’appareils québécois à quatre.

L’un des avions déjà déployés est actuellement hors de service après une collision avec un drone survenue jeudi, ont confirmé les autorités américaines et québécoises.

Le service d’incendie du comté de Los Angeles a précisé en début de nuit, vendredi, que l’avion connu sous le nom de Québec 1 avait été frappé par un drone civil à 13 heures, jeudi.

«C’est un drone dont la présence n’était pas autorisée. Au moment des faits, l’avion était opéré par un pilote et un copilote», a mentionné une porte-parole au ministère des Transports, Sarah Bensadoun, précisant qu’aucun d’entre eux n’a été blessé.

L’appareil a principalement subi des dommages sur le bord de son aile gauche. «Il y a eu une perforation. En ce moment, nous en sommes à l’étape de l’évaluation des interventions à effectuer. On estime que ça pourrait prendre quelques jours avant qu’il puisse repartir en vol», a-t-elle détaillé.

Les incendies de forêt qui ravagent la région de Los Angeles ont tué au moins 10 personnes et ont brûlé plus de 12 000 maisons et autres structures, ont annoncé les autorités américaines.