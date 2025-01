Levée de fonds : un nouveau véhicule adapté pour William

Mélanie Bouchard de Forestville a connu une fin d’année 2024 plutôt abrupte. Son véhicule a lâché prise après un de ses multiples voyages à Montréal pour offrir des soins à son fils William, lourdement handicapé. Pour bien commencer 2025, un couple du Saguenay lance une levée de fonds afin de doter la famille d’un véhicule adapté.

Mélanie Bouchard réside à Forestville depuis quatre ans avec son fils William, qui aura bientôt 14 ans, et ses trois autres enfants. Enceinte de William, elle a contracté le cytomégalovirus. Si elle s’en est sortie indemne, ce n’est pas le cas de son garçon.

« Il est en fauteuil roulant toute la journée et la nuit, il est dans son lit adapté pour ne pas qu’il tombe. Il est à risque de chute, il n’a aucun réflexe de protection, il doit toujours être attaché. Il a de l’épilepsie et il a eu une grosse opération en 2024 », résume la maman précisant que William est atteint de paralysie cérébrale et de déficience intellectuelle. Il est sourd et muet.

L’adolescent est suivi dans plusieurs hôpitaux de la province, ce qui amène sa mère à parcourir de nombreux kilomètres annuellement. Malheureusement, le nouveau véhicule adapté acheté en août 2024 cause bien des maux de tête à la famille.

« À ce jour, je suis rendue à autour de 3 500 $ de garage depuis le mois d’août. C’est surprise après surprise », divulgue Mme Bouchard qui a même été incapable d’aller chercher son fils à Québec après quelques jours de répit en raison d’un bris mécanique. Son frère est venu à son secours, mais sa voiture n’est pas adaptée pour transporter William.

Voyant que Mélanie était à bout de souffle en raison de moyen de transport, son amie Mylène Aubry, propriétaire du relais de motoneige La Chapelle dans les Monts-Valin, a décidé de l’aider à s’en procurer un nouveau.

Plus de 500 billets pour le tirage de deux motoneiges ont été vendus en une seule semaine, permettant d’amasser la somme de 20 000 $ dans un délai record.

Pour récolter le reste du montant nécessaire à l’achat du nouveau véhicule, une campagne GoFundMe a été lancée le 7 janvier par Steeve Hutchins, le conjoint de Mylène. En date du 9 janvier, 3 166 $ ont été donnés sur un objectif de 16 000 $.

« Je suis quelqu’un qui va se donner pour les autres et j’ai vraiment beaucoup de difficulté à recevoir. C’est difficile pour moi de gérer mes émotions. Je ne suis pas quelqu’un qui demande de l’aide, je suis capable toute seule. J’ai de l’aide malgré moi alors le soir, je suis dans mon lit et j’ai les yeux pleins d’eau. Ça me touche vraiment », témoigne Mélanie Bouchard.

Des partenaires se sont aussi joints au projet tels que Chicoutimi Chrysler ainsi que les Clubs Lions de Chicoutimi et de Colombier, Forestville, Portneuf-sur-Mer, Longue-Rive.

Pour Mélanie, cette nouvelle caravane jouera un rôle important dans sa vie. Le plus essentiel est qu’elle permettra d’assurer la sécurité de ses enfants lors de leurs nombreux voyages vers les centres hospitaliers.

Aide à domicile

La maman monoparentale lance également un appel à l’aide pour du soutien à domicile. Une banque d’environ 30 heures est disponible pour l’aider avec William à la maison. Il s’agit d’une aide qui pourrait faire toute la différence.

« Ça peut être pour de l’entretien ménager, pour faire des repas, pour s’occuper de William, je m’adapte à ce que les personnes souhaitent faire. Je suis flexible sur l’horaire », précise Mme Bouchard qui s’occupe elle-même de recruter les aides à domicile. Les personnes intéressées doivent donc s’adresser directement à elle.