Hockey Senior AA | Le portrait des séries est connu

La saison régulière est terminée dans la Ligue Senior AA de la Côte-Nord. On connaît maintenant qui affrontera qui en ronde demi-finale.

Dans un duel de gardiens de but, Simon Lemieux aura eu le meilleur sur rival Patrick Jomphe, permettant aux Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles de l’emporter 3-2 sur les Marchands de Havre-Saint-Pierre, en visite à l’aréna Conrad-Parent, samedi soir. La défaite de la formation cayenne fait qu’elle termine au dernier rang.

Le premier tour des séries, en formule 2 de 3, mettra aux prises les champions de la saison et des grands honneurs de l’an passé, les Pionniers CFL de Baie-Comeau, aux Marchands de Havre-Saint-Pierre. Pour une question de déplacement au deuxième week-end, cette confrontation s’amorcera en Minganie avec le match numéro un le samedi 18 janvier, dès 20h. La deuxième rencontre et la troisième rencontre (si nécessaire) se tiendront à Baie-Comeau les 25 janvier (19h30) et 26 janvier (14h). Les deux clubs attendent cependant une réponse pour la disponibilité de leur aréna respectif.

Quant aux Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles, deuxièmes au classement, ils croiseront le fer avec leurs rivaux des Gaulois de Port-Cartier. Le premier duel de cette série sera disputé le vendredi 17 janvier, dès 20h, à l’aréna Conrad-Parent. Les deuxième et troisième matchs sont prévus au calendrier, respectivement pour le 24 janvier (date à confirmer) à Port-Cartier et le lendemain (si nécessaire) à Sept-Îles.