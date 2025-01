La ministre Anita Anand renonce à se présenter à la direction du PLC

La ministre fédérale des Transports et du Commerce intérieur Anita Anand a annoncé samedi qu’elle ne se présentera pas dans la course à la direction du Parti libéral du Canada.

Par la même occasion, Mme Anand a aussi annoncé sur le réseau social X qu’elle ne sera pas candidate non plus aux prochaines élections. D’ici là, elle entend «travailler avec la même énergie et la même passion pour servir les citoyens [de la circonscription] d’Oakville et pour [s’] acquitter de ses responsabilités comme députée».

La ministre figurait parmi les successeurs possibles de Justin Trudeau qui a annoncé lundi sa démission prochaine.

Mme Anand semble relier l’annonce de son départ à la décision du premier ministre de s’en aller. «Aujourd’hui, alors que le premier ministre tourne une page importante sur sa carrière, le moment est venu pour moi de faire de même, de reprendre ma vie professionnelle, de retourner à l’enseignement, à la recherche et à l’analyse des politiques publiques», a-t-elle écrit.

Elle avait été élue en 2019 dans la circonscription d’Oakville, en Ontario, obtenant une majorité de 4704 votes. Mme Anand avait été réélue deux ans plus tard, mais sa majorité avait chuté à 3707 votes.

Elle a été ministre des Services publics et de l’Approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19, avant d’être successivement ministre de la Défense nationale, présidente du Conseil du trésor et ministre des Transports.

Course

L’ancien député montréalais Frank Baylis et le député ontarien Chandra Arya sont les deux seuls candidats à avoir officiellement confirmé qu’ils comptaient se lancer dans la course. M. Baylis, qui a été député de Pierrefonds—Dollard de 2015 à 2019, a confirmé ses intentions quelques heures après l’annonce de M. Trudeau, alors que M. Arya a fait de même jeudi matin.

Un troisième candidat, l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, a indiqué vendredi par l’intermédiaire de son équipe de campagne qu’il lancerait la semaine prochaine sa candidature.

Deux autres ministres importants ont fait savoir qu’ils ne seront pas candidats à la succession de Justin Trudeau: la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et le ministre des Finances, Dominic LeBlanc.

Plusieurs ministres du cabinet sont également en réflexion, dont François-Philippe Champagne – qui siège également au comité du Cabinet sur les relations canado-américaines –, Karina Gould, Steven MacKinnon et Jonathan Wilkinson. L’ancienne ministre des Finances Chrystia Freeland envisage elle aussi de participer à la course.

L’ancienne première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark, a déclaré à la radio de CBC The House qu’elle envisageait «très sérieusement» de se présenter à la direction du parti, mais qu’elle s’était dite déçue du court délai imparti pour la course.