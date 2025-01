Un début d’année sans motoneige dans la Manicouagan 

Dans la région de la Manicouagan, la saison de motoneige peine à débuter, un phénomène inhabituel, mais pas exceptionnel. Selon Patrick Harbour, membre de l’Association des motoneigistes Manicouagan, le manque de neige persistant empêche toute ouverture des sentiers, habituellement accessibles dès la période des Fêtes.

« On couvre de la rivière Godbout à la rivière Manicouagan. On n’a aucun sentier d’ouvert, aucun travail de commencé cette année. Il y a un manque flagrant de neige », explique Patrick Harbour.

« De notre côté, on est prêts. On est vraiment impatients, autant que les membres, de commencer. Mais c’est vraiment le manque de neige qui nous empêche de commencer les travaux », ajoute-t-il.

Bien que le phénomène ne soit pas totalement inédit, il reste rare. Selon les données compilées par l’Association, les sentiers sont généralement praticables entre Noël et le Nouvel An, même si les conditions ne sont pas toujours idéales.

« C’est sûr qu’on a vu, même moi, depuis 2012 dans le club, on a vu des années où on a commencé fin janvier. On l’a déjà vécu. C’est du connu, mais ce n’est pas la norme », confirme M. Harbour.

Néanmoins, les espoirs d’une ouverture prochaine des sentiers restent minces. « Avant la dernière pluie, on était sur le point d’essayer une tentative. Ce n’était pas excellent, mais on pensait peut-être ouvrir localement un sentier pour faire circuler le monde, c’était ça un peu qu’on voulait essayer. Mais là, avec la pluie, ça a gâché le party », déplore le représentant.

« Et ça ne prendrait pas beaucoup de neige, c’est ça qui est dommage. Ils en annoncent beaucoup à des places, mais nous presque rien. »

Cette situation inhabituelle n’affecte pas seulement les passionnés et amateurs de motoneige. Le tourisme hivernal local, qui dépend en partie de l’afflux des motoneigistes, subit également les répercussions de ce retard.

Face à cette météo capricieuse, Patrick Harbour invite les motoneigistes à faire preuve de patience. « Nous sommes prêts à intervenir dès que la neige sera là. Mais pour l’instant, nous devons attendre », conclut-il.