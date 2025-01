Beaucoup plus simple de recycler

Depuis le 1er janvier 2025, un changement aussi important que subtil s’est opéré dans la gestion de votre bac de recyclage. Où que vous vous trouviez dans la province, vos contenants, emballages et imprimés sont désormais recyclés par une seule et même organisation, Éco Entreprises Québec. La bonne nouvelle ? Vous pouvez en mettre davantage dans votre bac bleu !

Si la responsabilité de l’ensemble du système incombe désormais à Éco Entreprises Québec (ÉEQ), les municipalités, MRC ou organismes paramunicipaux jusqu’ici chargés du recyclage ne sont pas pour autant complètement mis de côté, comme l’explique Marie-Claude Rivet, porte-parole d’ÉEQ.

« Nous avons signé des ententes de partenariat avec environ 130 organismes municipaux. On a conclu des ententes avec les plus grandes villes, mais pour assurer une optimisation du service et des économies d’échelle, on a amené les municipalités de plus petite taille à se regrouper pour avoir au minimum 20 000 foyers à desservir », indique Mme Rivet.

Les organismes municipaux partenaires ont mené eux-mêmes les appels de propositions pour attribuer le contrat de collecte des matières, à partir des critères émis par ÉEQ. Les contrats en cours sont maintenus.

Sur le terrain

Dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, la valse des appels d’offres est en cours, mais le citoyen n’y verra que du feu.

« Concrètement, ici, pour le citoyen qui fait son recyclage, la seule chose qui change, c’est qu’il y a une plus grande quantité de matières qui va dans le bac et ça, c’est étendu à la grandeur du Québec. Contenant, imprimé et emballage, tout va dans le bac et c’est la seule chose que nos citoyens doivent retenir », indique Marylise Bouchard, conseillère aux communications à la MRC.

Le calendrier des collectes demeure le même, tant pour les résidences que pour les commerces.

« Pour les commerçants, ça dépend des besoins. Certains sont à la semaine, certains aux deux semaines. On était déjà comme ça avant. »

Des changements pourraient survenir à partir du 1er mai, explique Mme Bouchard.

« On n’a pas pu produire un calendrier complet pour l’année parce qu’on est retourné en appel d’offres pour nos collectes et notre transport. Les contrats avaient été renouvelés en 2023, on a dû les annuler. On a informé nos entrepreneurs que la gestion est désormais entre les mains d’Éco Entreprises Québec. C’est un peu complexe dans la transition, mais c’est de la poutine interne qui n’affecte pas les contribuables », poursuit-elle. Les nouveaux contrats seront en vigueur dès mai.

Jusqu’ici, les matières récupérables de la MRC étaient dirigées dans un premier temps au centre de transbordement des Bergeronnes puis acheminées par camion à Via Lévis. Elles seront désormais acheminées au Saguenay.

Si des modifications au calendrier des collectes devaient survenir, les citoyens seront informés.

L’absence d’un responsable de la gestion des matières résiduelles dans l’équipe complique légèrement les choses, admet Mme Bouchard, mais Éco Entreprises Québec est un « très bon partenaire ».

« Pour nous, administrativement, c’est beaucoup plus simple. Pour les communications, ils nous ont aussi fourni des trousses médias, des publications Facebook… On a adapté notre site Web. Au niveau des termes, du vocabulaire, il faut désormais dire récupération plutôt que recyclage. Il a fallu ajuster notre vocabulaire », rigole Mme Bouchard.

Au final, ce changement n’est « que du bon » pour les résidents de la MRC.

Les matières récupérables seront désormais acheminées au Saguenay. Courtoisie

« On aura plus de matières récupérées donc moins de déchets à enfouir. Si on en retire, ça va nous coûter moins cher et ça va paraître sur le compte de taxes des citoyens. Ajoutez à cela le compostage qui doit débuter à l’automne, c’est une grosse année au niveau de la gestion des matières résiduelles », analyse la porte-parole.

La REP en bref

Toute cette refonte du système de recyclage est en lien avec la REP, ou responsabilité élargie du producteur, et a pour but, à terme, de réduire la quantité de déchets dans les sites d’enfouissement en décourageant les fabricants de produire des emballages, des contenants et des imprimés non recyclables.

« Éco Entreprises Québec existe depuis 20 ans et regroupe les entreprises qui produisent des contenants, des emballages et des imprimés. L’organisme privé à but non lucratif s’est vu attribuer sans appel d’offres le titre d’organisme de gestion désigné en 2022, dans la foulée de la décision du gouvernement du Québec de moderniser le système de gestion. On a des contrats qui nous permettent de traiter 900 000 tonnes de matières dès 2025 », explique Marie-Claude Rivet.

Bacs (et contenu !) uniformisés

Non seulement retrouvera-t-on, d’ici quelques années, des bacs de même couleur (bleu !) devant toutes les portes de la province, mais le contenu en sera également uniformisé. On espère ainsi simplifier la tâche des Québécois.

« Le principal changement pour les citoyens, c’est la liste de ce qu’ils mettent dans le bac qui est maintenant la même pour tout le Québec. Ça ne change plus d’une région à l’autre et plus besoin de se soucier des numéros sur les barquettes, par exemple », explique Mme Rivet.

La fréquence des collectes pourrait changer par endroit.

Les villes, municipalités et partenaires locaux d’ÉEQ disposent d’outils pour publiciser la nouvelle manière de faire. « Est-ce que c’est un contenant, un emballage ou un imprimé ? La seule question à se poser, c’est ça ! »

Quant aux bacs, ils seront remplacés au fur et à mesure qu’ils arriveront au terme de leur vie utile. « Quand les villes devront remplacer, ce sera Éco Entreprises Québec qui fournira les bacs pour qu’éventuellement, ce soit les mêmes bacs ou au moins, les mêmes couleurs », conclut Mme Rivet.