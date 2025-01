Hydro-Québec devra verser 5M$ à Uashat mak Mani-utenam

La Cour supérieure du Québec condamne Hydro-Québec à verser une somme de 5 millions de dollars envers les Innus de Uashat mak Mani-utenam, pour avoir agi de mauvaise foi dans l’Entente de principe de 2014 sur le projet de la Romaine.

En 2014, les Innus de Uashat mak Mani-utenam ont approuvé par référendum une Entente de principe avec Hydro-Québec visant à régler des litiges et bâtir une relation respectueuse. Selon ITUM, Hydro-Québec aurait refusé de finaliser l’entente et d’y donner suite.

Dans un jugement déposé le 8 janvier 2025, la Cour supérieure condamne Hydro-Québec pour mauvaise foi et pour violation de l’honneur de la Couronne envers les Innus de Uashat mak Mani-utenam, leur donnant ainsi raison.

Le tribunal annule l’Entente de principe de 2014, permettant aux Innus de reprendre les procédures sur le Projet La Romaine et condamnant Hydro-Québec à verser 5 millions de dollars, plus intérêts et frais.

« Ce jugement est une grande victoire pour nous. Il s’agit d’une reconnaissance de la gouvernance de notre peuple, laquelle doit être respectée par les gouvernements provincial et fédéral ainsi que leurs sociétés d’État », a affirmé le Chef Mike McKenzie dans un communiqué de presse. « Les gouvernements et leurs sociétés d’État ne peuvent agir dans l’impunité. »

ITUM promet également d’assurer la défense des droits des Innus de Uashat mak Mani-utenam et espère que ce jugement tracera le chemin vers une nouvelle relation plus positive avec la société d’État.