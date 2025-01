Haute-Côte-Nord : 8 dossiers à surveiller en 2025

Les projets sont nombreux en Haute-Côte-Nord et l’année 2025 s’annonce riche en développement. Le Journal a ciblé huit dossiers à garder à l’œil cette année.

1. Le pont sur le Saguenay

Lentement, mais sûrement… À la fin de 2024, la Coalition avenir Québec (CAQ) a mentionné que le résultat des études sur le pont sur le Saguenay sera dévoilé au début de cette année. Les élus doivent prendre connaissance de leur contenu avant de les rendre publics. C’est donc en 2025 qu’on pourrait enfin répondre à la question qui est sur toutes les lèvres : François Legault donnera-t-il le feu vert à la construction de l’infrastructure qui serait le premier lien de la Côte-Nord ? À suivre…

Le porte-parole de la Coalition Union 138, Guillaume Tremblay, a remis une bûche de Noël à l’effigie du pont à la ministre Kateri Champagne Jourdain avant les Fêtes. Photo Lucas Sanniti

2. Décret caribou

S’il y a un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre en 2024, c’est bien le décret d’urgence pour la protection des caribous forestiers que veut imposer le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbault. On n’a pas vu la fin de ce conflit qui oppose les environnementalistes aux entreprises forestières. Les élus ont également dénoncé les impacts économiques d’un tel décret sur les communautés de la Haute-Côte-Nord, principalement Sacré-Cœur. Quelle sera la suite ? Le fédéral reculera-t-il comme le demande Québec ? Encore bien des questions demeurent sans réponse.

3. Hydro-Québec

La société d’État a avancé l’an dernier sur son projet de construction de deux postes électriques au nord de Forestville. Des portes ouvertes ont été organisées pour présenter l’initiative aux citoyens et organismes de la région. En 2025, on devrait en savoir plus sur le chemin d’accès qui sera déployé pour se rendre aux sites choisis pour la construction. Hydro-Québec présentera aussi cette année le projet optimisé avec les commentaires du public avant de s’atteler aux autorisations gouvernementales. En 2026-2027, ce sera l’étape des travaux préparatoires et la construction se réalisera de 2027 à 2030. La mise en service est donc prévue en 2030.

4. Crise santé

La dernière année a été marquée par la crise santé sur la Côte-Nord. Pénurie de main-d’œuvre, fermeture des urgences de la Haute-Côte-Nord, retard de l’équipe volante… La santé a souvent fait la manchette et pas toujours pour les bonnes raisons. Le ministre Christian Dubé a visité certains établissements cet été. Quelques semaines plus tard, on apprenait le congédiement de la PDG du CISSS de la Côte-Nord, Manon Asselin. À la fin de l’année, Santé Québec est entré en jeu. On ne sait donc pas ce que nous réserve 2025 dans le domaine de la santé. Souhaitons-nous une année moins rocambolesque !

5. Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent

Du côté de l’environnement, l’agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent contribuera à protéger une plus grande partie de l’estuaire du Saint-Laurent. Les personnes qui le souhaitaient ont pu donner leur avis sur le projet jusqu’au 13 décembre en complétant un sondage en ligne ou en déposant un mémoire. Des consultations en présentiel ont également eu lieu dans plusieurs municipalités, dont Les Escoumins. En 2025, Parcs Canada procédera au dépôt du rapport de consultations publiques et une décision conjointe et éclairée sera prise à propos du projet d’agrandissement.

6. Assurance-emploi

La réforme de l’assurance-emploi, comme demandé par Action-Chômage Côte-Nord depuis belle lurette, n’a toujours pas été accomplie en 2024 même si elle avait été promise par le premier ministre Justin Trudeau. Avec sa démission la semaine dernière, les gains récoltés jusqu’à présent pour les travailleurs de l’industrie saisonnière, entre autres, ne sont plus assurés. Action-Chômage Côte-Nord s’inquiétait déjà avant les Fêtes de l’arrivée des Conservateurs et de leur chef Pierre Poilièvre au pouvoir. Qu’arrivera-t-il avec le programme d’assurance-emploi ? Seul l’avenir nous le dira.

7. Parc national des Dunes-de-Tadoussac

Un autre sujet qui fait parler depuis plusieurs années, la protection des dunes de Tadoussac par la création d’un parc national. Entre les mains de la SÉPAQ, le projet a cheminé en 2024, mais n’est toujours pas concrétisé. Après son passage, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a recommandé la création du parc national, mais il a demandé à l’équipe gouvernementale de revoir ses plans initiaux qui a soulevé des préoccupations. En décembre, le projet modifié avec les commentaires du public a été présenté aux citoyens. Des doutes ont persisté chez les gens présents, principalement en ce qui concerne le terrain de camping. On verra donc si un projet final sera adopté en 2025…

8. Aréna des Escoumins

Le centre sportif Charles-Édouard-Boucher des Escoumins a dû fermer les portes de l’aréna en décembre 2023 en raison du système de réfrigération qui est en fin de vie utile. L’an dernier, la Municipalité s’est associée avec le Conseil de la Première Nation des Innus d’Essipit pour faire une demande d’aide financière afin de remédier à la situation. Malgré leur bonne collaboration, le projet a été refusé par Québec, ce qui laisse donc un autre hiver sans aréna pour les équipes sportives de la place. Les élus n’ont toutefois pas dit leur dernier mot. Ils souhaitent installer une glace artificielle pour un peu plus d’un million de dollars.