Le premier maire de Longue-Rive est décédé

Martin Jourdain, qui a été le dernier maire de Sault-au-Mouton et le premier maire de Longue-Rive, nous a quittés le 10 janvier des suites d’un cancer.

L’entrepreneur était très attaché à son village. Il a débuté sa carrière chez Alimentation JMDS de Longue-Rive comme boucher. Il en est ensuite devenu le propriétaire en 2001. Il a donc travaillé 52 ans à l’épicerie qu’il a transmise à son fils Sébastien peu avant son décès.

M. Jourdain a également contribué au développement de sa communauté en occupant les fonctions de conseiller municipal et de premier magistrat pendant huit ans.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’actuel maire de Longue-Rive, Donald Perron, a souligné l’implication de cette « personnalité publique ». « Même s’il était moins présent communautairement depuis plusieurs années, son empreinte positive se faisait sentir », écrit-il.

« Il n’avait pas peur d’émettre ses idées et de les défendre. On ne pourra jamais dire de Martin que c’était un hypocrite, il te parlait franchement et quand c’était fini il t’en reparlait plus. Un homme sans rancune, il était capable de défendre ses points sans blesser personne », ajoute Donald Perron.

Ce dernier rappelle également que l’homme d’affaires aidait des personnes de la communauté tout en restant dans l’ombre. « Pour pouvoir faire ce qu’il a fait, ça prenait beaucoup humanisme et d’empathie », témoigne-t-il.

Le conseil municipal et les employés offrent toutes leurs condoléances à la famille et aux travailleurs de l’épicerie.