Ligue de hockey Senior AA | Place à la vraie saison : les séries

Une nouvelle saison commence dans la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord. Les quatre équipes du Circuit CFM passent en mode séries éliminatoires. La ronde des demi-finales 2 de 3 s’amorce ce week-end, la chasse aux grands honneurs, avec l’objectif de ravir le titre conquis il y a un an par les Pionniers CFL de Baie-Comeau.

HSP vs B-C, en demi-finale cette fois

Les deux opposants de la grande finale de l’an dernier, les Marchands de Havre-Saint-Pierre et les Pionniers CFL de Baie-Comeau, se retrouvent cette fois au premier tour des séries éliminatoires.

Le championnat de la saison régulière 2024-2025 et le titre acquis il y a moins d’un an par son club ne veulent plus rien dire pour Bruno Bernier, l’entraîneur-chef de la formation baie-comoise. « Les séries, c’est une autre saison. »

Malgré leur première place au classement, c’est sur la route que les Pionniers amorceront leur demi-finale contre les Cayens avec le duel numéro un.

« La première partie sera déterminante. Si on l’échappe, ce ne sera pas facile de jouer deux matchs à Baie-Comeau. Dans un deux de trois, la première est importante », assure-t-il.

Son équipe devra rester disciplinée et suivre le plan de match pour connaître du succès face aux Marchands. « Si on fait ça, ça va bien aller. »

Bruno Bernier ne prend pas les Marchands à la légère. « Ils se présentent à chaque match. Ils sont durs à jouer et ils sont physiques. Il peut arriver n’importe quoi en séries, une suspension, une blessure. »

Du côté des Marchands, l’entraîneur-chef Luc Cyr espère miser sur tout son effectif pour la première confrontation face à Baie-Comeau.

« On va devoir être là et à cent pour cent », dit-il, parlant des joueurs qui étaient sur la touche au dernier match, soignant des blessures. C’était notamment le cas pour Yoan Thériault, Yoan Cyr, Louis Thériault et Marc-Antoine Jomphe. « Je suis confiant pour le retour des blessés. »

Au sujet de son rival, « Baie-Comeau, c’est l’équipe à battre. Si on veut compétitionner, ça va nous prendre un alignement complet. La clé sera de miser sur notre vitesse et notre échec avant. »

La discipline sera aussi un facteur important. « Ils sont très patients avec la rondelle. Il faudra les forcer à faire des erreurs. »

Malgré l’excellente performance de Patrick Jomphe à Sept-Îles samedi, Luc Cyr ne sait pas encore qui il enverra devant la cage entre son #29 et Christopher Jomphe.

« On a deux excellents gardiens. Ça sera une question de feeling. »

La rivalité P-C vs S-Î

L’animosité et la rivalité sont toujours aussi présentes entre Sept-Îles et Port-Cartier, qui se retrouvent en demi-finale. Photo Sébastien Miousse

Place à la bonne vieille rivalité de la première heure, séparée par soixante kilomètres, celle entre Sept-Îles et Port-Cartier. Les Basques – Groupe Olivier et les Gaulois PCR se retrouvent en demi-finale.

« Il y a une bonne rivalité entre les deux clubs, marquée par la présence de quelques Septiliens (Jeff Marcoux et Alex Ricard) chez les Gaulois », mentionne l’entraîneur-chef de la formation septilienne, Erick Miousse.

Aux yeux de celui qui dirige le club port-cartois derrière le banc, les deux antagonistes sont au cœur de cette ligue. Ils la gardent en vie. « Si une des deux équipes part, ça ne survit pas », assure Alain Desrosiers, qui a joué lors de la première époque.

« Il y a une belle rivalité naturelle. Ce sera un beau spectacle pour les spectateurs », dit-il.

L’entraîneur des Basques décrit les Gaulois comme une équipe qui n’abandonne jamais, faisant référence à leur remontée face aux Pionniers vendredi dernier.

Coach Miousse souligne que la discipline fera la différence dans cette série, que ses joueurs devront manger leur pain noir. « C’est très émotif avec la rivalité contre Port-Cartier. »

Le mot d’ordre pour le pilote des Basques sera l’engament, bien différent de simplement s’impliquer.

Pour sa part, Alain Desrosiers note qu’il en faut peu pour un revirement de situation.

« Toute l’année, ç’a été serré. Juste un petit cinq minutes de relâchement et ça peut virer d’un bord comme de l’autre. Il suffit d’un relâchement pour que l’autre équipe prenne confiance », indique-t-il, faisant allusion au dernier match entre les deux clubs, alors que les Basques ont profité du dernier quart de la troisième période pour s’imposer et l’emporter 7-4.

« L’uniformité, c’est la beauté de la ligue. Il n’y a pas de différence au niveau des équipes. Si tu ne te présentes pas, tu pars perdant. »

Selon lui, ce qui fera la différence face aux Basques, c’est la constance. « Ça va prendre un effort constant, axé sur un shift à la fois, être le premier sur la rondelle et mettre de la pression sur leur défensive », dit-il.

L’entraîneur-chef des Gaulois aura des choix à faire pour son alignement, « un heureux problème », tandis que tous ses joueurs sont en santé. « On a été épargné par les blessures, on est chanceux. »