Où est la neige sur la Côte-Nord ?

Ce mois de janvier étonne par la faible couverture de neige sur la Côte-Nord, une situation qui risque de perdurer encore plusieurs jours. Les amateurs de sports d’hiver ne sont pas les seuls à s’en désoler. Les producteurs agricoles aussi.

Gina Ressler est météorologue à Environnement Canada. Bien que la Côte-Nord compte peu de stations pour évaluer la neige au sol, les chiffres qu’elle partage sont sans équivoque.

« Selon les données du 12 janvier, à Sept-Îles, le rapport mentionne 20 cm au sol alors que la moyenne de couverture de neige pour janvier est de 47 cm. À Baie-Comeau, on comptait 8 cm de neige le 12 janvier alors que la moyenne pour janvier est de 38 », indiquait Mme Ressler, en entrevue avec les Éditions nordiques, le 13 janvier.

À Natashquan, une accumulation de… zéro centimètre marque les esprits.

« Il y a eu des précipitations, mais en raison du temps doux, tout a fondu », explique la météorologue. La moyenne pour janvier dans ce secteur est de 31 cm.

Les prochaines précipitations importantes ne sont pas à portée de vue sur les radars.

« On peut s’attendre a quelques chutes de neige dans les prochains jours. Pour la Côte-Nord, on voit une petite chance de neige jusqu’à mardi (14 janvier), mais très peu, pas plus de 1 ou 2 cm. Les prochaines précipitations sont prévues vers la fin de la semaine, vendredi ou samedi, mais là encore, ce ne sera pas des précipitations importantes. On parle d’un maximum entre 5 et 10 cm, peut-être encore moins que 5 cm. »

Les températures ont été plutôt clémentes cet automne, avec notamment des redoux en décembre qui ont contribué à la diminution du couvert de neige.

Cette photo prise le 12 janvier à Magpie témoigne avec éloquence de l’absence de neige. Photo courtoisie Marina Boudreau

Une chose est sûre : l’hiver est bel et bien là. La semaine prochaine le confirmera, avec des températures qui contrasteront avec les derniers mois.

«Après ce système qui s’en vient pour vendredi et samedi, les modèles indiquent qu’il fera très froid la semaine prochaine», spécifie Mme Ressler.

Un printemps à surveiller

La neige est l’alliée des agriculteurs, puisqu’elle protège les plants du froid, de la sécheresse et du vent.

« Elle a un effet isolant important. On est dans une région où il y en a généralement beaucoup, mais depuis deux ans, on est dans un modèle différent », indique l’agronome chez Agriboréal, Laurier Tremblay.

La plupart des arbres et arbustes, fruitiers notamment, survivront à un hiver dont le couvert de neige est peu important. Le risque est plutôt lié au débourrage hâtif des bourgeons.

« L’inquiétude est le démarrage trop hâtif au printemps, qui peut provoquer des dommages importants sur la floraison. Le gel des fleurs au printemps est plus inquiétant que le fait d’avoir peu de neige durant l’hiver », ajoute M. Tremblay.

Jusqu’ici, la Côte-Nord n’a souffert ni de températures extrêmes ni de vents trop importants cette saison.

« Le gros problème avec le vent, c’est le dessèchement. Ce n’est pas le cas actuellement. On vit des conditions un peu bizarres, avec des températures excessivement douces depuis le début de l’hiver. Pour ces raisons, je ne pense pas qu’à date on ait des dommages considérables dans les cultures. »

Le manque d’eau pourrait se faire sentir au printemps.

«Ce n’est pas le premier hiver comme ça, mais c’est assez récent comme phénomène. L’hiver dernier, il y a eu peu de neige, donc pas beaucoup d’eau qui s’est accumulée dans le sol. C’est un phénomène qui inquiète, parce qu’on compte sur la neige pour avoir des réserves en eau. On va irriguer, mais il faut de l’eau. Pas beaucoup de neige, c’est pas beaucoup de réserve et des nappes phréatiques plus basses », indique Laurier Tremblay.

Combinée à des sécheresses estivales, la situation peut vite devenir difficile pour les producteurs agricoles de tous acabits.

L’hiver est encore jeune, ne reste qu’à souhaiter que la neige soit de la partie.