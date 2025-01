Trois joueurs du Drakkar parmi les meilleurs espoirs de la LNH

La Centrale de recrutement de la LNH vient de publier son deuxième classement de la saison, listant les meilleurs espoirs à surveiller en vue de la Séance de sélection 2025 de la LNH. Trois joueurs du Drakkar de Baie-Comeau y figurent.

On retrouve tout d’abord le gardien Lucas Beckman qui est classé au troisième rang des gardiens nord-américains. Quant au défenseur de 17 ans, Alexis Mathieu, il se retrouve au 93e rang du classement. Son confrère à la défense Drew Allison le suit de près se situant à la 102e place.



La liste comprend un total de 41 joueurs issus de la LHJMQ qui ont attiré l’attention des experts en recrutement depuis le début de l’année. De ce lot, trois avants ont été identifiés comme choix potentiels de premier tour : Caleb Desnoyers de Moncton, Justin Carbonneau de Blainville-Boisbriand et Bill Zonnon de Rouyn-Noranda.



De plus, quatre autres joueurs de la LHJMQ sont projetés comme étant des sélections potentielles de deuxième ronde : Zachary Morin de Saint John, Matéo Nobert de Blainville-Boisbriand, Nathan Quinn de Québec et Émile Guité de Chicoutimi.



La LHJMQ est également très bien représentée en ce qui concerne les gardiens de but, puisque six d’entre eux figurent dans le classement de mi-saison nord-américain, dont deux gardiens classés dans le top 5 et quatre dans le top 10.



Avec cinq joueurs classés par la Centrale de recrutement de la LNH chacun, l’Armada de Blainville-Boisbriand, les Saguenéens de Chicoutimi et les Remparts de Québec sont les clubs de la LHJMQ avec le plus grand nombre d’espoirs listés.