Des patients attendent depuis plus d’un an leur chirurgie sur la Côte-Nord

Neuf personnes sont actuellement en attente d’une chirurgie spécialisée depuis plus d’un an à l’Hôpital de Sept-Îles. C’est ce que confirme le Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. Au total, ce sont 1 481 patients qui sont toujours dans l’attente de leur rendez-vous.

En date du 14 janvier 2025, 710 personnes sont en attente d’une chirurgie à l’Hôpital de Baie-Comeau et 771 à l’Hôpital de Sept-Îles.

Toujours selon les données du CISSS Côte-Nord, 63 de ces patients attendent depuis plus de six mois à l’Hôpital de Sept-Îles.

« Il est prévu qu’en mars 2025, aucune attente pour une chirurgie ne dépassera le délai d’un an », indique le porte-parole aux communications du CISSS Côte-Nord, Pascal Paradis.

À Baie-Comeau, l’attente est de moins de six mois.

Les Nord-Côtiers attendent leur tour sur la table d’opération en ophtalmologie, pour une chirurgie orthopédique, en ORL ou encore pour des chirurgies générales, en urologie et obstétrique.

Les cas d’attente de plus d’un an sont en plastie. Une entente avec les plasticiens du CISSS de Chaudière-Appalaches a permis de rattraper le retard accumulé au fil du temps.

« Le manque de médecins spécialistes dans certains domaines contribue aux délais d’attente pour certaines chirurgies », mentionne M. Paradis.

Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux, 8 824 patients attendaient depuis plus de 12 mois pour subir une opération en date du 14 décembre 2024 au Québec.

La cible du ministère, qui était de 7 600 chirurgies en attente depuis plus d’un an au 31 mars 2024, n’a donc pas été atteinte, a rapporté le Journal de Québec.