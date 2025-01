Feux en Californie : le Québec envoie deux autres avions-citernes

Le Québec accentue son aide à la Californie, qui est aux prises avec plusieurs incendies dévastateurs dans la région de Los Angeles.

Mercredi, deux avions-citernes supplémentaires et leurs équipages, soit quatre pilotes et deux techniciens, ont été déployés.

Ils s’ajoutent aux deux avions-citernes qui sont déjà sur place depuis la fin du mois d’août en vertu d’un contrat qui lie le comté de Los Angeles et le gouvernement du Québec depuis plus de 30 ans.

La Californie lutte depuis plus d’une semaine contre des incendies parmi les plus destructeurs de son histoire; ils ont fait jusqu’à présent au moins 25 morts et détruit des milliers de maisons.

Mercredi matin, près de la moitié de l’incendie d’Eaton, juste au nord de Los Angeles, était maîtrisée, et un cinquième de l’incendie qui a détruit une grande partie du quartier côtier de Pacific Palisades à Los Angeles est désormais circonscrit.

Ces deux incendies ont éclaté le 7 janvier, alors que des vents violents ont poussé les flammes à une vitesse remarquable et ont transporté des braises sur des kilomètres.

Les vents commençaient à se lever encore une fois dans le sud de la Californie, mercredi.

«Toute la végétation reste sèche, donc on n’est pas à l’abri qu’il y ait un autre feu», a déclaré en conférence de presse Pascal Duclos, pilote en chef du service aérien gouvernemental du Québec.

«On est vraiment en renfort au cas où il y aurait un autre incendie qui se déclarait, a-t-il ajouté. Le danger d’incendie est vraiment extrême. C’est certain qu’il augmente avec les vents.»

M. Duclos s’adressait aux médias, mercredi, en direct de la Californie. Il a affirmé être troublé par ce qu’il a vu dans les derniers jours.

«C’est vraiment une tragédie, ce qui s’est passé. La première journée, on voyait quelques maisons en feu, et lorsque j’y suis retourné la deuxième journée, c’était un quartier complet qui était dévasté, qui était en cendres», a-t-il relaté.

«Les infrastructures, les écoles, tout est à reconstruire, c’est assez incroyable», selon lui.

Par ailleurs, la SOPFEU est prête à fournir un contingent d’au moins 60 pompiers forestiers si la Californie en faisait la demande, a précisé mercredi son Directeur principal des opérations stratégique et aérienne, Luc Dugas.

«Nos pompiers sont prêts, mais pour l’instant, il n’y a pas de demande sur la table. Si jamais la Californie fait d’autres demandes, la SOPFEU va répondre par l’affirmative», a-t-il indiqué.