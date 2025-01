Sacré-Coeur : le Festival du Fjord voit grand

Le Festival du Fjord prend du gallon et arrive avec un événement printanier intitulé Le Printemps des Érables qui aura lieu à la Ferme 5 Étoiles de Sacré-Cœur du 2 au 4 mai.

Le Festival du Fjord est l’histoire d’un homme et de son pari de redynamiser le village de Sacré-Cœur avec un festival coloré, qui en sera cette année à sa 3e édition.

« Ce qui a changé en 2024, c’est qu’on est entré en tant que membre dans plusieurs organismes comme Culture Côte-Nord et Événements Attractions Québec, et on s’est inscrit au Conseil des arts et des lettres du Québec et à Patrimoine Canada », raconte le fondateur du festival, Billy Hovington.

Ce dernier se dit très heureux d’ajouter le Printemps des Érables à la programmation annuelle du festival, qui constitue pour lui et son équipe une corde de plus à leur arc.

« On a découvert une subvention dans laquelle on voulait mettre l’édition normale du festival, mais on a appris qu’elle exigeait que ce soit un nouveau projet. On a donc décidé de décoller un nouvel événement à partir de ça », dévoile-t-il.

Faire découvrir la région

Cette fois, le village de Sacré-Cœur sera mis de l’avant d’une manière un peu différente pour être découvert par le public, étant donné le moment de l’année à cheval entre l’été et le printemps.

Billy Hovington indique que les festivals d’hiver sont de plus en plus courants, et que l’organisation du Festival du Fjord a tout de suite pensé à la Ferme 5 Étoiles pour accueillir l’événement.

« Ils étaient très emballés et, en même temps, très surpris. C’est un gros défi pour nous, et ils se sont montrés très ouverts à nous accueillir pour toute la durée du festival », révèle-t-il.

Ce dernier parle d’une utilisation exhaustive de toutes les installations du centre de vacances. « On va avoir des événements dans la cabane à sucre comme des spectacles, un concours et une foire des organismes, et il y aura des rallyes à travers le site de la ferme avec les animaux », dévoile-t-il.

Notons que le Printemps des Érables réunira des artistes country et pop, avec notamment la participation du groupe hommage aux Cowboys fringants La Grande Messe.

Toucher à tout

Difficile de mettre le doigt sur le style exact de la programmation offerte par le Festival du Fjord.

Son fondateur, lui, parle d’un désir de « toucher à tout », autant au niveau des activités que de la programmation.

« On veut surtout souligner l’apport des artistes qui se sont démarqués dans quelque chose », mentionne Billy Hovington.

Ce dernier prend l’exemple de Gab Forest, chanteur country qui sera de la partie en mai. « Quand on regarde son profil artistique, on voit qu’il a participé à MixMania et à La Voix. Il a un cheminement assez étrange pour arriver où il en est en ce moment », souligne-t-il.

« Il y a un bon mélange d’artistes connus et moins connus, et ils reflètent tous à leur façon la personnalité du conseil d’administration », explique l’organisateur.

Billy Hovington se fait avare de commentaires pour l’édition de cet été sans toutefois oublier de dire qu’il y aura une « grosse collaboration » avec le Groupe Boisaco dans le cadre de son 40e anniversaire. « Ce que je peux dire, c’est qu’on réserve des surprises au public », termine-t-il.