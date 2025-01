Une dernière cohorte de charpentiers-menuisiers à Forestville

Une nouvelle et dernière cohorte de charpentiers-menuisiers sera formée par le Centre de formation professionnelle (CFP) et le Service aux entreprises (SAE) de l’Estuaire en février.

Cette initiative, en lien avec l’offensive de formation en construction lancée par le gouvernement du Québec il y a un an, permettra de former un peu plus d’une vingtaine de travailleurs au cours des prochains mois.

Cette nouvelle cohorte de formation prendra son envol le 17 février dans les installations du CFP de l’Estuaire à Forestville et se poursuivra jusqu’en juin.

D’une durée de 705 heures, cette formation accélérée, axée sur la pratique, permettra aux apprenants inscrits d’acquérir l’expertise nécessaire pour une carrière réussie dans le domaine de la charpenterie-menuiserie et mènera les participants à l’obtention d’une attestation d’études professionnelles (AEP).

Une dernière cohorte

Alors que le gouvernement annonçait, en novembre dernier, la fin du projet de formations accélérées en construction, le CFP et le SAE de l’Estuaire se réjouissent de l’obtention de cette dernière cohorte accordée par le ministère de l’Éducation.

« Contrairement à plusieurs informations véhiculées depuis le début de ce projet, nous sommes fiers, dans la région, des résultats de cette offensive ayant permis de former plus d’une centaine de personnes dont plusieurs finissants sont maintenant actifs dans l’industrie de la construction », souligne le directeur du CFP et du SAE de l’Estuaire, Michel Savard.

« Dans l’ensemble de la province, seulement cinq centres de formation ont obtenu l’aval du ministère pour le démarrage d’une dernière cohorte, dont ceux de l’Estuaire et de Sept-Îles, ce qui, à mes yeux, témoigne du succès du projet chez nous et de la qualité des formations offertes sur la Côte-Nord », ajoute-t-il.

Depuis le lancement de l’offensive de formation en construction, le CFP de l’Estuaire a formé cinq cohortes de 20 à 22 étudiants à Forestville, Pessamit et Blanc-Sablon. De ce nombre, trois cohortes sont toujours en cours et 80 % des 30 personnes diplômées œuvrent présentement dans l’industrie de la construction.

Soulignons par ailleurs que des 107 personnes inscrites à l’une des différentes cohortes, 25 % étaient des femmes.

Soutien financier

À l’instar des précédentes cohortes, les étudiants, qui seront notamment sélectionnés à la suite d’une entrevue de motivation et d’intérêt, recevront un soutien financier de 750 $ par semaine durant leur parcours de formation.

Les personnes intéressées à s’inscrire à la formation en charpenterie-menuiserie ont jusqu’au 3 février pour le faire par le biais de la plateforme www.admissionfp.com.

« Déjà plusieurs candidats potentiels ont démontré leur intérêt pour cette cohorte dispensée à Forestville », confirme la régisseuse aux communications au Centre de services scolaire de l’Estuaire, Patricia Lavoie, par voie de communiqué.