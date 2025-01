Côte-Nord : la mal-aimée du Québec en termes de démographie

La Côte-Nord est une fois de plus la seule région du Québec à avoir perdu de la population, au cours de la dernière année. Pire, elle affiche des données dans le rouge et parmi les pires, sinon les pires, de la province pour pratiquement toutes les statistiques récoltées en termes de démographie.

La Côte-Nord est en perte de population depuis 2021. Parmi les 17 régions, elle est la seule à afficher un résultat négatif en 2023-2024. Or, pour la dernière année, « les pertes y sont de faible ampleur », souligne l’Institut de la statistique du Québec, dans son rapport dévoilé jeudi. « Ce qui contraste avec celles enregistrées au cours des dernières années, qui ont souvent été beaucoup plus importantes », ajoute-t-on.

En date du 1er juillet 2024, la population de la Côte-Nord se chiffrait à 89 846, affichant un taux d’accroissement annuel de – 0,8 pour 1000, soit l’équivalent de 70 personnes.

La population nord-côtière est aussi plus âgée que celle de l’ensemble du Québec. Il y a plus de 65 ans et plus (22,9 %) sur le territoire, que de moins de 20 ans (20,7 %). L’âge moyen est de 44,2 ans, supérieur à l’ensemble du Québec.

Pour une quatrième année consécutive, la région a enregistré plus de décès que de naissance. Qui plus est, elle est la région avec la plus importante baisse enregistrée de naissance en 2023-2024.

Un peu de positif

Une des seules données à ne pas figurer dans le rouge : les migrations internationales. Elles ont permis à la région un gain de 652 personnes, l’an dernier. C’est, de loin, le plus élevé jamais enregistré dans la région.

« Cette situation résulte d’une hausse marquée du solde migratoire international, et plus particulièrement d’une croissance record du nombre de résidents non permanents », explique l’Institut.

Encore là, même s’ils ont atteint de sommets, les gains migratoires externes totaux de la Côte-Nord restent parmi les plus faibles de toutes les régions, toutes proportions gardées.

L’avenir dans le négatif

L’avenir ne s’annonce guère encourageant sur la Côte-Nord, lorsqu’on parle de démographie. Selon les projections les plus récentes, il y aura une croissance dans la majorité des régions d’ici 2051… sauf sur la Côte-Nord ! La décroissance sera plus marquée dans l’est du Québec, mais ce sera avec des pertes « relativement marginales ». Encore une fois, la Côte-Nord se démarquera, avec des pertes plus « substantielles » estimées à -13 % en 2051, comparativement à 2021.

Population 2024 par MRC

Sept-Rivières 34 534

Manicouagan 30 198

Haute-Côte-Nord 10 076

Minganie 6 536

Golfe-du-Saint-Laurent 4 724

Caniapiscau 3 816