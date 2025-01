Le Drakkar rate sa remontée

Le Drakkar a bien essayé, mais n’a pu réaliser sa remontée, jeudi soir, quand il s’est incliné par le pointage de 5-3 devant les Saguenéens de Chicoutimi et 1843 spectateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Tirant de l’arrière 4-2 avec 17 minutes à jouer en troisième période, les vikings du navire ont tout tenté et ont repris espoir quand le défenseur Alexis Bernier a réduit l’écart à un but à la 15e minute.

Les hommes de Jean-François Grégoire ont ensuite multiplié les tentatives autour du filet adverse sans toutefois parvenir à déjouer le gardien Raphaël Précourt solide dans les derniers instants de la rencontre.

Première étoile de la rencontre, le capitaine des Sags Kassim Gaudet a officiellement mis un terme aux hostilités grâce à son deuxième but du match inscrit dans une cage désertée.

En avance 1-0 après une période, les locaux ont cafouillé pendant quelques minutes au deuxième tiers et les visiteurs en ont profité. « Il y a eu beaucoup trop de mollesse et nous leur avons donné trois buts », a pesté l’entraîneur en chef Jean-François Grégoire.

Prendre charge

Le pilote du navire s’explique mal le mal de constance de ses protégés. « Même si nous avons pris les devants 1-0, les joueurs n’étaient pas prêts pour ce début de match. C’est beau l’intensité sur patins, mais il faut aussi être alerte mentalement. Il faut être capable de prendre charge », a insisté le dirigeant.

Grégoire s’attendait à mieux à la suite de bon périple à l’étranger. « Quand nous sommes sur la route, les joueurs respectent le plan de match établi. Le fait de revenir à la maison ne rend pas les choses plus faciles et les amateurs se déplacent pour voir un club travailler ».

Son homologue Yanick Jean a moins aimé le début de rencontre, mais a fort apprécié la deuxième période. « Les joueurs ont mis plus de pression. Ils ont été opportunistes et avec près de 20 lancers au but, ils ont très bien réagi. ».

Même si le Drakkar a marqué tôt au début de la troisième, les Bleus n’ont pas paniqué. « Nous avons répliqué avec un but décisif, deux minutes plus tard et c’est toujours plaisant de repartir d’ici avec un gros deux points. »

En vitesse

Maxim Massé a également inscrit un doublé dans la conquête. Émile Ricard a complété le pointage pour les gagnants. Justin Poirier (son 29e) et Justin Gendron ont enfilé les autres filets du Drakkar, qui a perdu les services du défenseur Drew Allison (victime d’une vilaine chute près de la bande) en deuxième période…Le navire tentera de rebondir, vendredi soir, lors de la visite des Foreurs de Val-d’Or.