Mark Carney annonce officielleement qu’il tentera de succéder à Justin Trudeau

L’ex-gouverneur de banques centrales Mark Carney, qui souhaite se poser en «outsider», a finalement fait jeudi le saut dans l’arène politique en annonçant clairement qu’il tentera de devenir chef du Parti libéral du Canada et premier ministre.

«Je sais que je ne suis pas le suspect habituel quand on parle de politique, mais ce n’est pas le temps pour la politique comme on en a l’habitude», a-t-il déclaré en anglais dans le cadre d’un événement à Edmonton, en Alberta, où il était accompagné d’un des deux seuls députés libéraux fédéraux de la province de l’Ouest, George Chahal.

M. Chahal, comme d’autres élus libéraux, n’ont pas attendu l’annonce officielle de M. Carney pour lui exprimer publiquement leur appui. La Québécoise Sophie Chatel, de même que les députés de l’Ontario Francesco Sorbara et Salma Zahid, l’ont aussi fait.

Il en va de même du Néo-Brunswickois Wayne Long et du Britanno-Colombien Patrick Weiler.

L’élu de l’île de Montréal Sameer Zuberi et celui du Yukon Brendan Hanley étaient parmi d’autres députés présents durant l’allocution de M. Carney.

«Cette époque n’est pas ordinaire. C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui pour faire ce que nous, les gens d’Edmonton et les Canadiens et Canadiennes, faisons toujours dans des situations difficiles: on se rassemble, on fait un plan et on se bat», a lancé M. Carney, en français, durant son allocution. Il était prévu qu’il réponde à quelques questions de journalistes un peu plus tard.

M. Carney a récemment laissé entendre qu’il cherche à se positionner comme le «candidat de l’extérieur» et à prendre ses distances avec le gouvernement profondément impopulaire du premier ministre sortant, Justin Trudreau. Il l’a fait en accordant une entrevue, lundi soir, à l’animateur américain du «Daily Show», Jon Stewart.

Interrogé sur la tarification du carbone, M. Carney a insisté pour dire qu’une grande partie des émissions du Canada proviennent de l’industrie pétrolière et que celles-ci doivent baisser «de manière que les Canadiens n’en paient pas le prix aujourd’hui».

Cela ouvre la porte à des modifications majeures à la politique actuelle de tarification du carbone.

Un peu plus tôt jeudi, le chef conservateur, Pierre Poilievre, et son parti ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux qui présente M. Carney comme «l’ultime initié libéral», évoquant ses relations étroites avec Chrystia Freeland et M. Trudeau, et son récent travail de conseiller au Parti libéral en matière d’économie.

Les députés conservateurs Michelle Rempel Garner et Michael Barrett ont envoyé une lettre jeudi à Bruce Flatt, directeur de la firme Brookfield Asset Management, lui demandant de divulguer la structure de rémunération de M. Carney afin de révéler d’éventuels conflits d’intérêts. Brookfield a fait du lobbying auprès du gouvernement que M. Carney conseillait.

Freeland récolte aussi des appuis

Quant au seul autre député libéral de l’Alberta, l’ancien ministre Randy Boissonnault, il a annoncé qu’il se rangera plutôt derrière l’ex-vice-première ministre Chrystia Freeland, dont la candidature devrait être annoncée au cours des prochains jours.

Dans ce camp, on retrouve aussi les appuis de l’actuel ministre de la Santé, Mark Holland, le président du caucus du Québec, Stéphane Lauzon, le député du Manitoba Ben Carr et celui de Terre-Neuve-et-Labrador Ken McDonald.

D’autres membres du caucus, comme le ministre de l’Immigration, Marc Miller, ont refusé de révéler leur préférence.

L’Alberta pourrait se transformer en un théâtre d’affrontements intenses entre M. Carney et Mme Freeland, qui ont tous deux grandi dans cette province.

Bien que la plupart des électeurs de l’Alberta, à tendance conservatrice, ne soient pas susceptibles d’aider les libéraux à éviter le désert politique après le départ de Justin Trudeau, la province sera une cible clé pour les candidats à la direction du parti en quête de soutien.

– Avec Kyle Duggan