Nouveaux fonds à la SADC de la Haute-Côte-Nord

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de la Haute-Côte-Nord présente de nouveaux produits financiers pour soutenir le transfert d’entreprise et accélérer la transition verte et numérique, ainsi que l’innovation.

Avec ces nouveaux fonds, les entreprises pourront bénéficier d’un prêt pouvant aller jusqu’à 50 000 $ à des conditions avantageuses, dont un congé d’intérêt de deux ans.

Le financement Stratégie transfert veut faciliter le transfert d’entreprises en région, tant pour la relève interne et familiale que pour l’acquisition d’entreprises.

Quant au fonds Stratégie verte, il vise à accélérer le virage vert des petites entreprises des régions du Québec en facilitant l’adoption de pratiques écoresponsables ou l’implantation de technologies propres au sein des entreprises, comme l’optimisation de l’efficacité énergétique ou des matières résiduelles des PME, ou encore la diminution de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Pour ce qui est de la Stratégie numérique, son objectif est d’accélérer la transition numérique des petites entreprises, comme l’implantation de systèmes de gestion (CRM, ERP), l’automatisation de processus, la robotique, la domotique ou encore l’optimisation de la sécurité informatique.

D’autres programmes

Les programmes Relève, Développement durable et Innovation sont aussi offerts. Sous forme de prêt, ils ont pour but de soutenir la relève entrepreneuriale ainsi que les entreprises qui effectuent une démarche en développement durable ou en innovation, afin d’améliorer la performance et l’efficacité des entreprises.

« Ils pourront être combinés à d’autres prêts comme les Fonds “Stratégie” en complément de financement », précise la directrice générale de la SADC HCN, Marie-Christine Perron, par voie de communiqué.

Notons que les nouveaux fonds axés sur la relève et le transfert d’entreprise seront présentés le 5 février, lors d’une demi-journée de formation et de réseautage sur ce thème qui se tiendra aux Escoumins.

Plus de services

Au-delà du financement, la SADC offre aussi de l’accompagnement personnalisé, des formations, des outils, et ouvre aussi la voie aux PME à un vaste réseau d’expertise et de partenaires.

Les conseillers de la SADC ont l’avantage de bien connaître les défis économiques de leur milieu et de compter sur un conseil d’administration composé de leaders locaux. « Des éléments clés qui favorisent le succès des entreprises en région », assure Mme Perron.