Sept-Îles à l’honneur pour la 34e édition du Festival CinéSEPT

Le Festival CinéSEPT a dévoilé, jeudi, la programmation de sa 34e édition comportant une trentaine de films, dont un portant sur la révolte ouvrière de 1972 à Sept-Îles.

Cette nouvelle édition du festival, articulée autour du thème « Un voyage vers l’inconnu », se tiendra du 30 janvier au 9 février.

Les documentaires Sept-Îles ’72 : Archives du monde ordinaire, portant sur l’occupation spontanée de la ville après l’emprisonnement des chefs du Front commun en 1972, et Le peuple de la mer, sur l’industrie de la pêche aux îles de la Madeleine, seront présentés lors de la journée d’ouverture, le 30 janvier, au Ciné-centre de Sept-Îles.

Le réalisateur de Sept-Îles ’72, Étienne Langlois y animera ensuite une séance de discussion accompagné de nombreux intervenants ayant contribué au long-métrage.

Après la remise des prix aux lauréats du festival, la cérémonie de clôture dévoilera en première mondiale Matimekush, un documentaire qui explore la vie commune entre des migrants d’Afrique de l’Ouest et une communauté innue dans le nord du Québec.

Les participants pourront participer gratuitement au visionnement au Musée Shaputuan, le 9 février, accompagnés du producteur du documentaire, Patrick Fauquembergue, qui invitera ensuite les auditeurs à échanger sur le sujet.

Parmi les titres à surveiller, les documentaires Manicouagan, de Nadine Beaudet, et Ninen Auassat : Nous, les enfants, par Kim O’Bomsawin, abordent également la Côte-Nord.

Du cinéma pour tous

Le volet jeunesse du festival, présenté par le Port de Sept-Îles et l’Entente de développement culturel de Sept-Îles, proposera des activités visant à initier la jeunesse au cinéma.

Parmi celles-ci, des matinées scolaires offriront des projections adaptées aux élèves du primaire et du secondaire, tandis que des ateliers sur les effets spéciaux et le cinéma d’animation initieront les plus jeunes de façon ludique.

L’ambassadrice, Ève-Marie Lapierre, a dirigé des ateliers de maquillage dans les écoles et produira des capsules vidéo pendant toute la durée de l’événement.

En plus des projections, les festivaliers pourront participer à des cinéquizz, des soirées d’improvisation, des classes de maîtres et une projection spéciale à la microbrasserie La Compagnie.