Un forum pour améliorer les milieux de vie sur la Côte-Nord

Les 26 et 27 mars se tiendra la seconde édition du Forum À Vive Allure à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau. Il s’agit d’une réelle plateforme active pour créer des environnements favorables à des milieux de vie pour toute la vie.

« Nous plongerons dans le concret avec des exemples d’ici et d’ailleurs pour sortir du rendez-vous plus forts et encore plus compétents pour des communautés où le pouvoir d’agir collectif est au cœur des préoccupations », lance Adèle Lavoie, coordonnatrice d’Onde 09, la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie.

Cette dernière renchérit en souhaitant que les élus et les autres acteurs des communautés soient présents pour tester des approches et voir que « ça peut être simple prendre soin de notre monde ».

Par ailleurs, Dr Richard Fachehoun, directeur de santé publique au CISSS de la Côte-Nord, affirme que « le programme du Forum est directement relié aux actions régionales sur lesquelles travaillent nos équipes et les partenaires ».

Également président de cette Table régionale où siègent une quarantaine d’acteurs, Dr Fachehoun soutient que les participants au Forum profiteront de contenus et d’échanges contributifs à l’amélioration des conditions de vie et ultimement de la santé de la population nord-côtière.

Le programme

Comment faire pour planifier des milieux de vie complets et durables qui génèrent de la santé ? Pour que tous se sentent chez soi ? Pour que nos espaces nous nourrissent et induisent une vie active de façon sécuritaire, invitante et nouvelle tout au long de la vie et en étant adaptés à nos milieux nord-côtiers ?

C’est ce à quoi le forum tentera de répondre à travers une riche programmation qui permettra, à l’aide d’experts :

De renforcer les actions visant l’aménagement du territoire dans la planification de milieux de vie complets, qui s’adaptent à la trajectoire de vie ; de l’enfance à la vieillesse ;

De faire le point sur les dernières avancées provinciales en matière d’alimentation scolaire ;

De s’inspirer d’initiatives communautaires régionales sur les milieux nourriciers et la mobilité active et durable ;

De mieux comprendre comment notre position sociale impacte notre espérance de vie et l’importance de réduire les inégalités sociales de santé ;

D’identifier les stratégies novatrices pour promouvoir un changement de comportement collectif.

Ateliers, échanges et activités « Off Forum » compléteront le programme de cet important rendez-vous.

Il est maintenant possible de s’inscrire au Forum À Vive Allure et bénéficier d’un tarif hâtif avant le 7 février sur le site https://www.urlscn.com.