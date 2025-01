Budget 2025 : les citoyens épargnés à Tadoussac

La Municipalité de Tadoussac a adopté un budget de 5 625 318 $ pour la nouvelle année, tout en voulant limiter les impacts du nouveau rôle d’évaluation de la MRC sur ses citoyens.

Afin de trouver l’équilibre, le maire Richard Therrien indique que la Municipalité a décidé d’indexer les revenus fonciers municipaux de 3 % en comparaison des revenus de 2024, en plus de baisser les taux de taxes afin de réduire l’impact du nouveau rôle.

L’élu fait savoir qu’il vise à maintenir la qualité des infrastructures, et aussi de préserver des services municipaux de qualité pour répondre aux besoins de la population.

« Ce budget reflète nos priorités communes dans une gestion responsable de nos ressources », termine-t-il.

Les taxes

Le taux de taxation de base pour le résidentiel passe de 1,26 $ du 100 $ d’évaluation à 1,10 $, et de 2,72 $ à 2,63 $ pour le commercial.

Les autres secteurs de taxation suivent à peu près la même dynamique. Par exemple, la taxe pour les immeubles de 6 logements et plus passe de 1,64 $ à 1,42 $ du 100 $ d’évaluation et celle pour l’industrie de 3,49 $ à 3,34 $.

Les taxes de services demeurent à leur niveau de 2024, soit 254 $ pour l’aqueduc, 125 $ pour les eaux usées et 137 $ pour les égouts. La seule qui grimpe est celle pour les ordures qui augmente de 240 $ à 269 $ la porte.

La taxe de service commerciale quant à elle passe de 1,26 $ du mètre cube d’eau potable à 1,36 $, tandis qu’une légère augmentation pour la levée de conteneur à ordure se fait sentir à 29,80 $ la levée contre 26,30 $ l’an dernier.

Les chiffres

Côté revenus, 33 % du budget provient des taxes pour 1 815 090 $ et un autre 23 % par les autres revenus de sources locales à 1 216 392 $.

Les revenus du quai municipal et les transferts gouvernementaux représentent des sommes semblables à l’an dernier, soit 260 000 $ et 530 720 $ respectivement.

Pour les dépenses, la Municipalité injecte 947 079 $ dans le transport, une hausse de près de 50 000 $ par rapport à 2024 tandis qu’en administration générale, elle dépense 15 % du budget, soit 856 088 $.

Au niveau des montants accordés pour soutenir le développement et les événements, l’instance municipale a reçu des demandes pour 123 500 $ de la part des organismes. Elle a choisi d’accorder 85 000 $ au total.

Le Festival de la chanson de Tadoussac reçoit la part du lion avec 35 000 $ sur une demande de 55 000 $, tandis qu’une somme de 20 000 $ est allouée au Congrès des plus belles baies en 2025.

Les immobilisations

Tadoussac a plusieurs projets dans sa mire pour les trois prochaines années, dont les plus importants mobiliseront des investissements de 21,6 M$ sur trois ans.

La mise aux normes des eaux usées nécessitera 1 M$ en 2025, ainsi que 7,5 M$ les deux années suivantes.

Ce seront des sommes de 1 M$ en 2025 et de 1,2 M$ en 2026 qui permettront de réaliser le Carrefour de vie, et la réparation des portes de la cale sèche va mobiliser 1 265 000 $ en 2025.

Finalement, dans les projets importants, Destination Tadoussac phase 2 aura à sa disposition 1 064 200 $ en 2025 et 1 088 160 $ l’an prochain.

Pour ce qui est des projets d’envergure modeste, on retrouve le prolongement des infrastructures et le développement de la rue des Forgerons Nord pour 400 000 $ en 2026, et une somme de 155 000 $ en 2027 pour des travaux de réfection d’asphalte et de chaussées sur les rues du Parc, Hovington Sud et la côte de la Falaise.

La toiture de la Maison du Tourisme sera réparée pour une somme de 350 000 $ en 2025, et la réfection extérieure de l’Hôtel de ville bénéficiera de 150 000 $ en 2026.