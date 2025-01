Le Drakkar en perd une autre à domicile

Le retour à la maison n’est pas facile pour le Drakkar, qui a encaissé une deuxième défaite de suite à domicile, vendredi soir, quand il a plié l’échine 6-5 devant les Foreurs de Val-d’Or.

Battus 5-3 par les Saguenéens de Chicoutimi la veille, les membres de l’équipage ont de nouveau payé le prix pour leur manque de constance sur la patinoire et le résultat final le reflète très bien.

Malgré une tentative de remontée dans les dernières minutes de la rencontre, les vikings du navire ont été incapables de renverser la vapeur dans ce duel très difficile sur le plan défensif.

Victime de 11 buts au cours de ses deux dernières parties, le Drakkar a vu l’adversaire ouvrir la marque sur son premier tir du match avant d’inscrire un deuxième filet à la toute fin de la première période.

Les Foreurs ont enchaîné avec deux autres buts dès les premiers instants du second engagement, qui ont signifié la fin de la soirée de travail du gardien Lucas Beckman, victime de trois filets sur seulement 10 lancers.

Rattrapage

Même s’ils ont essayé de revenir en force, les locaux ont joué du hockey de rattrapage durant tout le match face à des visiteurs opportunistes qui ont été plus intenses et plus physiques sur la patinoire.

Malgré une domination de 42-27 au chapitre des tirs au but, le Drakkar a éprouvé beaucoup d’ennuis face à un cerbère alerte (Émile Beaunoyer) et avec son jeu de puissance très discret avec à un seul but en six tentatives.

« Il y a eu des bonnes occasions de marquer en avantage numérique, mais le manque de support pour les rebonds autour du filet n’a pas aidé. Cela va en prendre plus », a reconnu le pilote Jean-François Grégoire.

Conscient que la performance globale n’a pas été convaincante, l’entraîneur-chef a tout de même retenu certain éléments plus positifs. « Le niveau de compétition a été plus élevé. Avec un recul de 4-1, ce n’était pas évident. Ils (les Foreurs) marquaient un but à chaque fois qu’ils entraient dans notre territoire, mais les joueurs n’ont pas abandonné et ils ont essayé jusqu’à la toute fin. »

Cette défaite amère a gâché une belle performance offensive de l’attaquant Louis-Charles Plourde, auteur d’un tour du chapeau dans la cause perdante. Le défenseur Mathias Gilbert a aussi enfilé son tout premier but (en 102 parties) en carrière dans la LHJMQ.

En vitesse

Noah Reinhart (deux), Samuel Fiala, Jérémy Leroux, Nathan Brisson et l’ex-Drakkar Donavan Arsenault (but gagnant) ont inscrit les buts des vainqueurs…Shawn Pearson a réussi l’autre filet des perdants…Le Drakkar a pu compter sur le retour au jeu du centre Raoul Boilard, absent durant les dix derniers matchs, mais a perdu les services de son frère aîné Jules durant la rencontre…Blessé sérieusement à une jambe, jeudi soir, le défenseur Drew Allison a été opéré pour une fracture du fémur et sera absent pour une période indéterminée…Le Drakkar reviendra devant ses partisans, dimanche après-midi, pour recevoir la visite des Voltigeurs de Drummondville.