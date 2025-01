Senior AA | Les Gaulois profitent de la déconcentration des Basques

Les Gaulois de Port-Cartier sont dans le siège du conducteur. Les visiteurs à l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles ont été opportunistes, leurs hôtes, les Basques de Sept-Îles, non. La troupe de l’entraîneur Alain Desrosiers tire avantage de la série demi-finale 2 de 3 avec la victoire au premier match.

Une première période digne des séries avec des bons coups d’épaule, des escarmouches et des chances de marquer de part et d’autres.

Une deuxième marquée par une mêlée où les Basques se sont retrouvés à court d’un homme pour cinq minutes, en raison de deux bagarres de Nylan Bouchard sur la même séquence, dont une comme seul impliqué. Les locaux ont été déconcentré et n’auront pu été l’ombre d’eux-mêmes.

Les Gaulois ont ainsi porté le coup de grâce, et leur gardien Joël Grondin a fermé la porte en troisième, pour une marque finale de 4-2 en faveur des Port-Cartois.

Les échos

« Le stress est tombé », ont été les premiers mots de l’entraîneur-chef des Gaulois, Alain Desrosiers, satisfait du résultat, lorsque rencontré après la rencontre.

Il a félicité l’échec avant de sa formation et la solide tenue de son gardien, en plus de parler d’opportunisme, notamment avec un premier but chanceux.

Selon lui, le combat de la deuxième période n’a pas tourné en faveur des Basques. « Ça s’est viré contre eux. » Sa troupe a alors porté le coup fatal, jouant avec l’avance.

Pour sa part, l’entraîneur des Basques, Erick Miousse, a indiqué que son équipe était dans la rencontre en première et que tout a basculé lors de l’escarmouche de la deuxième période. Il a aussi pointé le manque d’opportunisme de ses joueurs.

« Ce qui s’est passé en deuxième, ça nous a déconcentrés. L’escarmouche a changé la game, ç’a affecté le moral. On n’a pas été opportunismes, on manquait de finition, d’exécution. On perdait le momentum. Eux [les Gaulois), ils ont travaillé pour que la puck roule pour eux. »

Comme point positif, la performance de son gardien Mason Cormier. « Sans lui, ça aurait été une autre game. »

Le fil du match

Dans une première période où la rivalité et l’intensité entre les deux clubs étaient palpables, Mathieu Asselin a ouvert la marque pour les locaux dans la quatrième minute de jeu. Jordan Deroy, qui a jeté les face au 44 de Sept-Îles en deuxième, a nivelé la marque à 11 minutes 38 secondes.

En deuxième, les Gaulois ont touché la cible deux fois dans les cinq premières minutes, se donnant une avance de deux buts, grâce à Nicolas Mayrand et Félix Beaulieu. Christophe Desgagné a coupé cette priorité à un but, profitant d’une belle passe de Gabriel Poisson pour battre le gardien port-cartois.

Une minute plus tard s’en est suivi la mêlée. Port-Cartier a profité de l’avantage numérique de cinq minutes pour doubler son avance sur un tir frappé de Jean-Frédérik Girard, portant le pointage à 4-2 qui sera resté le même jusqu’à la fin.

La série se déplace à Port-Cartier pour le match numéro deux le vendredi 24 janvier.

« Il faut essayer de finir ça là, mais on a de la misère des fois avec le coup de grâce », a mentionné Alain Desrosiers, qui s’attend à une belle game. « Avec l’avance, on ne peut pas lever le pied. Il faut payer le prix. »

« On s’en va chez l’adversaire. Ils [les GauloisÁ seront dans leur shack. Ils vont essayer de sortir nos meilleurs joueurs, de nous déconcentrer », a laissé entendre Erick Miousse, qui devra composer sans Nylan Bouchard, qui sera suspendu pour ces gestes du deuxième engagement.

L’autre série demi-finale 2 de 3 de la Ligue de hockey Senior AA – Circuit CFM, celle entre les Pionniers CFL de Baie-Comeau et les Marchands de Havre-Saint-Pierre, s’amorce samedi, le 18 janvier, en Minganie.