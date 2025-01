Des Baie-Comois brillent dans l’émission télévisée Épique

Mélina, Jérémy et Samuel Cousin, tous trois originaires de Baie-Comeau, ont récemment fait rayonner la Côte-Nord en participant à l’émission d’aventure Épique, diffusée sur Télé-Québec. Ensemble, ils ont formé l’Équipe Orange pour relever des défis intenses à travers six régions du Québec.

« J’écoute toujours Télé-Québec. J’ai vu l’annonce, une émission d’aventure, des choses d’aventure, ça me parle, des défis. J’arrivais du Kilimandjaro quelques mois précédemment, puis je me cherchais un petit défi », raconte Mélina Cousin, à l’origine du projet.

Enthousiaste, Mélina a proposé à ses cousins de se joindre à elle et ils ont tout de suite embarqué.

« On a envoyé une première vidéo avec une petite lettre. Après la vidéo, il y avait un gros processus. Il y avait 8 à 12 étapes. Elles consistaient à savoir les sports qu’on était capable de faire ou envoyer des vidéos d’épreuves physiques », ajoute-t-elle.

Un parcours exigeant, certes, mais que l’Équipe Orange a abordé avec confiance grâce à ses aptitudes sportives naturelles.

Un tournage intense et immersif

Le tournage, qui s’est déroulé entre septembre et décembre, a transporté le trio dans six régions différentes du Québec, avec des épreuves variées et exigeantes. Malgré le rythme intense, aucun entraînement spécial n’a été nécessaire pour les Baie-Comois.

« On l’avait déjà. Jérémy, c’est un athlète très accompli. Il a fait un marathon en Antarctique, il est arrivé deuxième au monde. Puis la forme physique, pour Jérémy, c’est quelque chose qu’il maintient toujours. Moi, je fais du sport de manière contemplative, je suis toujours très active. Je fais du CrossFit et du PlusFit assidûment. Samuel est en forme aussi », précise Mélina.

Cependant, certains défis ont surpris la Baie-Comoise, notamment ceux qui l’ont confrontée à ses vertiges.

« J’ai commencé à avoir des vertiges cet été et je ne savais pas que j’avais le vertige. Il y a eu des épreuves où j’ai dû affronter ça, avec des étourdissements, le goût de vomir. Et puis là, tu n’as pas le choix, tu as une compétition. Il faut que tu montes et que tu redescendes la montagne », se remémore-t-elle.

Une expérience enrichissante à plusieurs niveaux

Outre les défis physiques, Épique a permis à Mélina Cousin de redécouvrir la natation, une activité qu’elle n’avait pas pratiquée depuis 30 ans.

« Nager, ça a été vraiment très très dur pour moi. Ça m’a aidé beaucoup du fait que ça faisait peut-être 30 ans que je n’avais pas nagé. J’avais eu un épisode où c’était très difficile pour moi », confie-t-elle.

Au-delà des performances, Mélina retient surtout les moments de complicité avec ses cousins. « C’est sûr que passer des moments en famille, à l’âge adulte, être vraiment à proximité comme ça, c’est vraiment génial. Ce n’est pas des choses qu’on a la chance, à l’âge qu’on est rendu, de faire », souligne la Baie-Comoise.

Elle évoque aussi la complicité créée avec les autres équipes, en dehors des plateaux de tournage.

« Le casting avait été super bien fait. C’étaient vraiment des gens d’activité. On finissait des fois des tournages, et on allait faire du vélo électrique. On était toujours en mode activité. Il y a eu une bonne symbiose entre les équipes », partage Mélina.

Pour elle, cette aventure a été bien plus qu’une compétition télévisée : « Sortir de sa zone de confort, une fois qu’on est sorti, avant c’est la peur, mais après on est bien fiers de nous autres. »

Jérémy Cousin en pleine épreuve lors de la diffusion de l’épisode 1 de l’émission. Photo Karine Dufour