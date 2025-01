40 gymnastes compétitionnent à Portneuf-sur-Mer

Pour la première fois, le Club de gymnastique l’Envol de Forestville a reçu une compétition régionale comprenant quatre appareils en plus de tenir la finale régionale des Jeux du Québec en trampoline STR à sa palestre de Portneuf-sur-Mer.

En tout, ce sont près de 40 gymnastes qui ont pris part aux deux compétitions qui se déroulaient le 11 janvier. Des routines à la poutre, à la barre, au tumbling et au trampoline en plus de celles en trampoline ont été offertes devant public.

Lors du premier bloc de compétition, les gymnastes de catégorie R3 hors-concours et R3 régionale ont performé. Chez les 9-10 et 11-12 ans hors-concours, Adélie Tremblay a remporté l’argent à la poutre, le bronze à la barre et au trampoline ainsi que le ruban de la 4e position au tumbling pour terminer avec la médaille d’argent au total des appareils.

Charlotte Dufour s’est emparée de la médaille de bronze à la poutre et au tumbling, le bronze au trampoline, le ruban de la 5e place à la barre pour finir sur la troisième marche du podium au cumulatif. Rosalie Imbeault a été couronnée de l’or au tumbling, des rubans de la 4e position à la barre et à la poutre, celui de la 5e place au trampoline. Elle s’est classée quatrième au total des appareils.

Dans la catégorie R3 9-10 ans, Clara Tardif est montée sur la plus haute marche du podium à la poutre, sur la deuxième au tumbling et sur la troisième à la barre et au trampoline. Elle a terminé avec l’argent au cumulatif.

Sa compatriote, Sarah-Maude Girard a obtenu l’or au tumbling, l’argent au trampoline, les rubans de 4e position à la barre et à la poutre pour ainsi recevoir le bronze au total des appareils. Mary-Jay Roussy-Tremblay a mérité l’or au trampoline, l’argent à la barre, le bronze à la poutre et les rubans de 4e position au tumbling et au cumulatif des engins.

Du côté des R3 11-12 ans, Brittany Fournier a raflé le trampoline, est arrivée au 2e rang à la poutre, à la 6e position à la barre et au tumbling. Elle a mis la main sur le bronze au total des appareils sur près d’une dizaine de gymnastes.

Près de 40 gymnastes ont compétitionné à Portneuf-sur-Mer le 11 janvier. Voici les participantes du bloc 1. Photo courtoisie

Bloc 2

Durant le deuxième bloc de compétition, en après-midi, les gymnastes plus âgées étaient en action. Chez les R3 13-14 ans, Charlotte Gilbert a mis la main sur l’argent au tumbling et à la poutre, le bronze à la barre et le ruban de la 4e place au trampoline. Sa consœur Aurélie Laurencelle s’est emparée des médailles d’argent à la barre au trampoline et des rubans de 4e position à la poutre, au tumbling ainsi qu’au total des appareils.

Dans la catégorie R5 11-12 et 15 et plus, Emma Tremblay s’est démarquée avec l’or au cumulatif des appareils grâce à ses médailles d’or au trampoline en ex aequo, à la barre et à l’argent au tumbling et à la poutre.

Eva Léonard a terminé avec l’or tumbling, le bronze à la poutre, au trampoline et à la barre, pour grimper sur la 3e marche du podium au cumulatif. Camille Tremblay a obtenu la 3e place au trampoline, la 4e à la poutre, au tumbling et au total des appareils.

Finalement, Rosalee Desbiens est montée sur la plus haute marche du podium à égalité avec Emma Tremblay au trampoline. Elle a aussi mérité le bronze à la poutre, la 4e position à la barre pour terminer au 5e rang au cumulatif des engins.

Les participantes du bloc 2 ont compétitionné en après-midi. Photo courtoisie

Trampoline STR

Trois trampolinistes du club local ont présenté des routines imposées et libres. Emma Tremblay a été couronnée grande gagnante, suivie par Eva Léonard et Rosalee Desbiens.

Cette compétition régionale a été rendue possible grâce à Desjardins, commanditaire officiel, qui était représenté par la nouvelle directrice générale, Mélissa Lavallée. Elle a aussi obtenu le support de l’URLS Côte-Nord, dont Sarah Richard-Tremblay, déléguée pour les Jeux du Québec, était présente sur place.