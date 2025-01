Le tournoi de golf hivernal rapporte plus de 4 000 $ pour les soins de santé

Pour une deuxième année consécutive, Alexis Devost a organisé un tournoi de golf hivernal sur simulateurs au profit de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan. Cette fois, il s’est entouré de son frère Samuel et ils ont réussi à amasser 4 108 $.

« Grâce à votre générosité, à votre énergie et à votre enthousiasme, ce tournoi a été un véritable succès! Nous sommes ravis de vous annoncer qu’un total de 4 108 $ a été récolté et cet argent va permettre de soutenir les nombreuses actions de la Fondation, qui œuvre chaque jour pour la santé des gens d’ici », a commenté l’organisme sur les réseaux sociaux après l’événement qui s’est tenu au Club de golf de Baie-Comeau le 18 janvier.

Rappelons que Alexis Devost a lancé la première édition de ce tournoi de golf virtuel l’an dernier alors qu’il était étudiant en cinquième secondaire. Il a décidé de poursuivre son initiative qui a encore une fois reçu le succès escompté.

En plus des nombreux participants, l’événement a obtenu l’appui de plusieurs partenaires, ce qui a permis d’amasser la plus grosse somme possible pour la cause.

« Un grand merci à nos partenaires, sans qui cet événement n’aurait pas été possible, et à tous les joueurs qui ont pris part à cette belle journée de sport et de solidarité », a lancé avec reconnaissance la Fondation.

Cette dernière remercie également le comité organisateur de l’activité caritative, soit Alexis et Samuel Devost, Rachel Côté, Brigitte Guy, Elsy Burgess, Claire Tremblay et Chantal Asselin.

« Nous sommes impatients de vous retrouver pour de prochaines initiatives et de continuer à œuvrer ensemble pour cette cause qui nous tient à cœur », a conclu l’organisme.