Félix Lefrançois intronisé au Temple de la renommée

Natif et résident de Baie-Comeau, Félix Lefrançois a pu vivre un moment de nostalgie le 12 janvier au Colisée de Rimouski. Celui qui a porté l’uniforme de l’Océanic durant quatre saisons, dont deux en tant que capitaine, a pu voir son numéro 71 être intronisé au Temple de la renommée de l’équipe de la LHJMQ.

Afin de souligner ses 30 ans, l’Océanic de Rimouski a honoré plusieurs visages marquants de ses trois dernières décennies. De plus, 60 anciens joueurs ont été intronisés.

C’est lors des cérémonies d’ouvertures de six matchs que 10 joueurs, par tranches de cinq années d’existence, ont été admis à ce Temple de la renommée.

Lefrançois a vécu ce moment riche en émotion le 12 janvier au Colisée de Rimouski, un endroit rempli de souvenirs pour lui.

« Évidemment que l’intronisation a été plaisante, mais ce que je retiens le plus, c’est la chance d’avoir pu revoir des gens de l’organisation du temps que j’y étais », raconte-t-il au journal Le Manic. « En plus de l’accueil que nous avons eu, ç’a été le fun de se remettre dans cette vie qui date de près de 15 ans », ajoute-t-il.

Le père de famille a pu faire visiter les lieux à sa conjointe et ses enfants qui ne sont pas familiers avec Rimouski. « Ils savent que j’ai joué pour l’Océanic, mais pouvoir leur montrer les installations et où j’étais assis dans la chambre… les yeux de mes enfants étaient grands », lance-t-il souriant.

Aujourd’hui, Félix Lefrançois siège comme vice-président au conseil d’administration du Drakkar de Baie-Comeau. Il est également représentant du propriétaire lors de l’assemblée des membres LHJMQ.

« C’est sûr que je me suis fait taquiner toute la fin de semaine à Rimouski avec ça », dit-il en riant. Sur une note plus sérieuse, il précise s’impliquer au sein du Drakkar par cœur et pour que le club soit reconnu le plus compétitif possible.

Un parcours inspirant

C’est en abordant les couleurs rimouskoises que le joueur de centre a réalisé l’entièreté de sa carrière dans la LHJMQ.

Après avoir complété son hockey mineur en terre natale, à Baie-Comeau, le jeune athlète de 15 ans est parti au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour jouer pour les Élites de Jonquière (midget AAA).

Un an plus tard, il est repêché par l’Océanic de Rimouski comme choix de quatrième ronde. Il a pris officiellement part à tous les matchs dès 2007 pour y terminer sa carrière junior quatre ans plus tard.

Par la suite, il a performé durant un an dans la ligue interuniversitaire québécoise pour les Patriotes de Trois-Rivières et dans la ligue semi-professionnelle les années postérieures, soit en même temps que ses études à l’Université Laval.

Il entame actuellement sa deuxième année au sein des Pionniers de Baie-Comeau et dit y être pour le plaisir. L’homme d’affaires qui œuvre aujourd’hui dans le domaine de la construction dans sa ville natale avoue que le hockey « n’est jamais bien loin ».