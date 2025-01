Consommation d’électricité par temps froid : Hydro-Québec en contrôle de la situation

Lorsqu’il fait très froid comme c’est le cas cette semaine, la consommation d’électricité augmente de façon considérable à cause du chauffage. « Nous sommes en contrôle de la situation et avons les outils nécessaires pour gérer la demande anticipée », assure Hydro-Québec.

Sur le réseau électrique, ces périodes de pointe ont lieu le matin entre 6 h et 9 h et en après-midi entre 16 h et 20 h.

« Imaginez un pont vers 17 h un jeudi; si 500 personnes veulent le traverser en même temps, il y aura congestion. Toutefois, s’ils répartissent leurs déplacements sur plusieurs heures, ils peuvent facilement le traverser. Vos petits gestes peuvent nous aider à éviter le trafic », image la société d’État.

Toutefois, chaque geste peut faire une différence. Voici les actions qui ont le plus d’impact :

Baisser votre thermostat de 1 ou 2 degrés

Limiter l’utilisation de l’eau chaude

Reporter l’utilisation des gros électroménagers comme la sécheuse et le lave-vaisselle

Déplacez la recharge d’un véhicule électrique, si possible pendant la nuit

« Réduire le chauffage de 1°C ou 2°C, notamment dans les pièces inoccupées, diminue la pression sur le réseau, mais il y a d’autres petits gestes qui permettent de consommer de façon responsable, comme reporter l’utilisation des gros électroménagers, ou diminuer d’une minute la durée des douches », ajoute Hydro-Québec.

La société d’État précise également que les propriétaires de véhicules électriques peuvent toujours recharger leur véhicule. « La recharge des véhicules électriques est par ailleurs une utilisation de l’électricité qui est extrêmement facile à déplacer à l’extérieur des heures de pointe, car tous les véhicules permettent de programmer l’heure de recharge et ainsi avoir une batterie pleine avant le lendemain. »

Comme le soutient l’organisation québécoise, cette situation n’a rien à voir avec les exportations. « En période de pointe exceptionnelle, comme c’est le cas jusqu’à mercredi, nous réduisons au maximum nos exportations. Nous sommes mêmes importateurs nets quelques heures par hiver. Le reste du temps, nous avons des surplus et sommes en mesure d’exporter, au bénéfice des Québécois », assure-t-on.

Hydro-Québec mentionne que sur les 8 760 heures dans une année, il y en a environ une centaine où son bilan en puissance est un peu plus serré. « Les mesures visant à gérer les pointes de consommation permettent d’utiliser de manière optimale nos ressources, et de réduire les coûts qui sont assumés collectivement », est-il écrit sur ses réseaux sociaux.