Kraft Hockeyville : Les Escoumins demandent votre aide

La municipalité des Escoumins a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux pour inciter les gens à participer au programme Kraft Hockeyville qui donne 250 000 $ à une communauté pour rénover leur aréna.

Le responsable volet récréatif et communautaire des Escoumins Stéphan Gaudreault a fait savoir qu’il était très important de s’inscrire avant le 2 mars, date après laquelle le « comité va se réunir pour compter les points de chaque municipalité » qui participent au concours.

Du 3 au 15 mars les 4 municipalités ayant le plus de notes, qui sont calculées en fonction de la présence de la municipalité et de ses habitants sur les différents réseaux sociaux, seront soumises à un vote tenu entre le 4 et 5 avril.

Stéphan Gaudreault raconte que la municipalité avait déjà participé par le passé, et qu’elle a maintenant besoin de ces citoyens pour faire « le gros de la job » sur internet.

En plus du 250 000 $ pour les éventuelles rénovations, Kraft Hockeyville offre à la municipalité un match préparatoire de la Ligue nationale de hockey.

Rappelons que l’aréna des Escoumins est présentement à l’arrêt en raison de son système de réfrigération qui comporte des risques pour la santé des usagers s’il était remis en marche.