Près de 16 500 repas pour soutenir des organismes de la Côte-Nord

METRO remet l’équivalent de près de 16 500 repas à cinq organismes de la Côte-Nord dans le cadre de sa troisième campagne Ensemble en santé, qui vise à lutter contre l’insécurité alimentaire.

Le Comptoir alimentaire l’Escale de Baie-Comeau, le Centre d’action bénévole de Port-Cartier, le Comptoir alimentaire de Sept-Îles, le Centre d’action bénévole de la Minganie et la Maison d’aide et d’hébergement de Fermont se partagent un don de 5 500 $, ce qui équivaut à près de 16 500 repas.

Ce montant permettra de soutenir les opérations des organismes régionaux alors que les enjeux liés à l’insécurité alimentaire et à l’accès aux produits de premières nécessités continuent de croître, estime la chaîne d’alimentation.

« Le magasin Super C et les pharmacies Jean Coutu et Brunet de la Côte-Nord sont de précieux partenaires de Banques alimentaires du Québec (BAQ), ses membres Moissons, ses membres associés et ses organismes affiliés, et ce, toute l’année. Nous pouvons compter sur leurs dons en denrées alimentaires et en produits d’hygiène, notamment dans le cadre du Programme de récupération en supermarchés », mentionne Martin Munger, directeur général de BAQ.

La générosité de la clientèle, qui était invitée à faire un don à la caisse, a permis de récolter une somme de près de 440 000 $ en novembre dans les magasins du Québec. Celle-ci a été remise aux BAQ.

Afin d’optimiser l’impact de la campagne, METRO a fait un don supplémentaire de 500 000 $, portant à 940 000 $ le montant remis à l’organisme. Ce montant représente pour BAQ l’équivalent de 2,8 millions de repas.

L’entreprise se dit « fière de la contribution et de la mobilisation de ses magasins et ses pharmacies affiliées en soutien à la cause ».