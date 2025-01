Culture Côte-Nord préoccupée par le financement du CALQ

Les 15 conseils régionaux de la culture du Québec regroupés au sein du Réseau Culture 360°, dont fait partie Culture Côte-Nord, joignent leurs voix au Front commun pour les arts afin de réclamer la bonification du budget du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) à 200 M$.

« Le soutien aux arts et à la création est un enjeu crucial pour la vitalité de toutes les régions », affirme le Réseau, précisant que par son appui aux artistes professionnels et aux organismes artistiques partout au Québec via l’ensemble de ses programmes, le CALQ joue un rôle primordial dans la création et la diffusion en dehors des grands centres.

Les organismes artistiques du territoire à bout de souffle

Une récente consultation a permis aux conseils régionaux de la culture de mesurer les répercussions de la stagnation du financement du CALQ dans les régions, notamment via le Soutien à la mission.

« Sous l’effet de l’inflation, les organismes artistiques peinent à poursuivre leur mission et doivent réduire leurs activités, en plus de devoir couper dans le cachet des artistes, le tout combiné à une détérioration des conditions de travail », explique-t-on.

« Le Réseau Culture 360° souhaite envoyer un signal clair que le CALQ doit avoir la capacité de soutenir le milieu artistique de toutes les régions du Québec », soutient Julie Martineau, coprésidente du Réseau Culture 360o.



Les demandes du Front commun pour les arts :