Forestville en chanson dévoile sa tête d’affiche

Le festival musical organisé par la Ville de Forestville sera de retour pour une deuxième édition le 9 août. Forestville en chanson accueillera le groupe Les Gars du Nord.

C’est ce qu’a dévoilé le conseil municipal le 21 janvier en séance ordinaire. Les élus ont résolu de signer le contrat avec les musiciens acadiens au coût de 17 000 $ excluant les taxes applicables.

Ce groupe est formé de Wilfred Le Bouthillier, Danny Boudreau, Maxime McGraw, Nicolas Basque, Mike Bourgeois et Danny Bourgeois qui proposent des chansons originales dont le thème n’est pas tant Noël que cette période de l’année pendant laquelle on se retrouve pour faire la fête.

Dans un contexte intime et acoustique, entre musique traditionnelle et cajun, les chansons sont écrites par Danny Boudreau et Wilfred Le Bouthillier. Cette formation établie depuis plus de 10 ans a trois albums à son actif.

Même formule

La formule de Forestville en chanson sera sensiblement la même que l’an dernier. Le spectacle se tiendra au Complexe Guy-Ouellet pour prévenir contre les intempéries. Un seul groupe montera toutefois sur scène.

En après-midi, on souhaite miser sur des activités familiales. « Le comité organisateur doit encore se pencher sur la programmation », indique la mairesse Micheline Anctil.

D’ailleurs, les élus ont entériné la composition du comité organisateur de l’événement via une autre résolution afin de permettre aux membres de solliciter des commanditaires au nom de la Ville.

Le comité est composé de Gina Foster, directrice du service des loisirs, Dominique Tremblay, directrice générale, Alyson Durocher Savard, directrice du développement économique, et un conseiller municipal s’y joindra également.