Un nouveau relais au nord de Portneuf-sur-Mer

Un nouveau relais de motoneige a vu le jour au début du mois de janvier à une cinquantaine de kilomètres au nord de Portneuf-sur-Mer près du chemin 330, qui permettra aux motoneigistes de casser la croûte entre Les Escoumins et Forestville.

Giani Cillis a acheté la pourvoirie Grand lac du Nord en 2023 et y réside maintenant à temps plein avec sa femme et ses trois chiens. L’Italien du Nord, c’est son tout nouveau bébé qui est officiellement né lors de son ouverture le 3 janvier.

Le nouveau Portneuvois, qui a sa case postale au village, raconte au Haute-Côte-Nord le travail accompli depuis l’acquisition de la pourvoirie, dont l’accueil se trouve au lac Marot dans la baie Florida.

« J’avais préparé le monde un peu sur les réseaux sociaux, et depuis j’ai reçu tous mes permis pour ouvrir le relais », rapporte Giani Cillis.

Bon début

L’Italien du Nord offre une vingtaine de places dans le bâtiment près de l’accueil de la pourvoirie, avec tous les agréments nécessaires à une bonne expédition de motoneige comme un poêle à bois, un bar, des tables et bien sûr, un menu nourriture.

Giani Cillis souligne que l’ouverture et les jours suivants ont amené un bon branle-bas de combat dans la cuisine, tellement qu’il « ne savait plus où se mettre », explique-t-il avec humour.

« Les vendredis et les samedis habituellement c’est plein, et les dimanches, c’est plus tranquille. À date, ça marche très bien. »

Le propriétaire a d’ailleurs changé d’horaire, et le relais sera ouvert du jeudi au dimanche de 10 h à 20 h jusqu’au mois d’avril.

Le relais va rouvrir ses portes l’an prochain, et de l’hébergement sous la forme de deux chalets est prévue sur ses installations. Pour l’instant, le relais n’est pas sur l’application iMotoneige avec sa carte de tous les sentiers et points d’intérêt, mais il y sera l’an prochain.