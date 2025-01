Journée de grève dans les CPE de la Côte-Nord

Près de 300 travailleurs en CPE de la Côte-Nord affiliés à la CSN exercent une journée de grève ce jeudi.

Ce sont onze CPE de la Côte-Nord qui sont fermés pour la journée.

Près de 13 000 travailleurs en CPE au Québec affiliés à la CSN sont en grève. Il s’agit d’une première journée sur un mandat de cinq jours, dont ils se sont dotés à la fin de l’année dernière.

Les travailleurs de Baie-Comeau se sont déplacés en autobus et ceux de Fermont en avion, pour se joindre à ceux de Sept-Îles. Ils se sont réunis pour porter leur message.

Les travailleurs demandent au gouvernement d’accélérer la négociation et d’implanter des mesures, dans l’optique de continuer de donner les meilleurs services aux tout-petits et leur famille.

Les syndiqués se rendront d’abord à l’intersection du boulevard Laure et de la rue Smith, à Sept-Îles. Par la suite, ils se déplaceront au bureau de la députée de Duplessis et ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain.

« Chaque jour, les travailleuses et travailleurs des CPE de la région font tout ce qu’ils peuvent pour donner les meilleurs services possibles aux enfants. Dans les conditions actuelles, ce n’est pas facile et c’est urgent d’améliorer la situation. La grève d’aujourd’hui est un cri du cœur qui doit être entendu », affirme Daniella Thorn, vice-présidente régionale de la FSSS_CSN.

« Les centaines de travailleuses et travailleurs de la région ont répondu présents pour se faire entendre aujourd’hui auprès des députés de la région et du gouvernement. La CSN sera à leurs côtés jusqu’à ce qu’ils obtiennent une bonne convention collective. Les familles de la région peuvent compter sur le professionnalisme des travailleurs de CPE. Il est temps que le gouvernement passe à l’action pour veiller au meilleur développement des tout-petits », dit Guillaume Tremblay, président du Conseil central Côte-Nord — CSN.

Ce dernier souhaite que cette journée de grève nationale convainque le gouvernement d’agir, pour freiner la pénurie de personnel importante qui touche le réseau, mais aussi, de favoriser l’attraction.

En région le manque de places et de personnel est criant, depuis plusieurs années.

Meilleures conditions de travail

Le litige porte principalement sur les primes pour disparités régionales, les salaires, le fardeau de la tâche et l’aide aux enfants ayant des besoins particuliers.

Les travailleurs demandent notamment une charge de travail moins lourde, une meilleure rémunération pour assurer l’attraction et la rétention, des ratios balisés et respectés entre le nombre d’éducatrices et d’enfants.

Rappelons que la Fédération des intervenantes en petite enfance affiliée à la CSQ et ceux affiliés aux Métallos ont conclu des ententes de principe avec Québec.