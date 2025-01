TELUS verse 80 000$ à des organismes de la Côte-Nord

La Fondation TELUS remet 80 000$ à différents organismes de la Côte-Nord pour la réalisation de huit initiatives.

Le Centre d’action bénévole Le Virage, la Maison des familles de Baie-Comeau et la Fondation Jean Lapointe font partie des organismes dont le projet a été sélectionné dans la région.

Le don de la Fondation TELUS au Centre d’action bénévole Le Virage permettra à une vingtaine de jeunes, âgés de 16 à 29 ans et inscrits à la formation générale des adultes du Centre de formation professionnelle de Sept-Îles, de participer à des ateliers de cuisine intergénérationnelle, favorisant les échanges entre générations et le développement de compétences culinaires.

La Maison des familles de Baie-Comeau offrira plus de 700 heures d’interventions de proximité et de soutien à domicile aux familles avec des enfants de 0 à 17 ans qui sont en situation de vulnérabilité et qui résident dans les régions de la Manicouagan et de Pessamit, grâce à cette aide financière.

Le don de la Fondation TELUS à la Fondation Jean Lapointe contribuera à étendre le programme de prévention des dépendances dans les écoles secondaires des communautés innues. L’appui financier permettra la formation d’animateurs locaux qui joueront un rôle clé dans la sensibilisation au sein de leurs communautés.