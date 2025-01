Trois journées de réflexion stratégique pour les élus de la Côte-Nord

Les élus de la Côte-Nord étaient réunis dernièrement à Sept-Îles pour discuter des enjeux d’importance qui touchent la région.

Durant trois jours de réflexion stratégique, les membres de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord ont discuté de nombreux sujets tels que la santé, l’immigration, le transport, l’énergie, etc.

Le tout s’est conclu avec une rencontre avec la députée de Duplessis et ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.

« C’est un privilège de vous représenter et de veiller à vos intérêts aux côtés de mes précieux collègues régionaux. L’année 2025 s’annonce remplie de défis, mais nous sommes là, unis et prêts! », a fait savoir la présidente de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord et préfète de la Minganie, Meggie Richard.