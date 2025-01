Course à la direction du PLC: le ministre Champagne annonce son appui à Carney

L’ancien gouverneur de la Banque du Canada Mark Carney a reçu un autre appui de taille à sa liste croissante d’appuis à sa candidature à la direction du Parti libéral du Canada (PLC): celui du ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

M. Champagne en a fait l’annonce dimanche matin dans sa circonscription de Saint-Maurice-Champlain, en compagnie de M. Carney. La veille à Toronto, celui-ci avait promis de tenter d’obtenir un poste de député aux prochaines élections fédérales, peu importe le dénouement de la course à la direction du PLC.

Même s’il est un non élu, M. Carney bénéficie de plusieurs appuis au sein du conseil des ministres à Ottawa. Le soutien du ministre Champagne est d’autant plus important pour Mark Carney au Québec, où le PLC compte 78 sièges aux Communes. Le soutien du ministre Champagne à la candidature de Mark Carney s’ajoute à ceux de nombreux ministres dont Mélanie Joly, Steven Guilbeault, Steven MacKinnon, Bill Blair, Anita Anand et Nate Erskine-Smith.

L’ancienne vice-première ministre et ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, également candidate dans la course à la succession du chef libéral et premier ministre sortant Justin Trudeau, s’adressera aussi au public francophone québécois dimanche soir en participant à l’émission au fort taux d’écoute Tout le monde en parle, à Radio-Canada.

Sept candidats au total ont soumis les documents de candidature et le dépôt de 50 000 $ nécessaire à leur inscription la semaine dernière, dont la députée et ancienne ministre Karina Gould. L’ancienne leader parlementaire faisait campagne vendredi et samedi au Québec et passera la journée de dimanche à Toronto «pour faire des appels», a-t-elle indiqué.

La seule personne du Québec qui tente sa chance dans la course à la chefferie est l’homme d’affaires et ancien député libéral Frank Baylis. Il a toutefois reporté une assemblée publique qui devait avoir lieu dimanche afin de pouvoir se concentrer sur l’inscription de nouveaux membres avant la date limite de lundi.

Il reste aux instances du parti à confirmer les sept candidatures dans la course à la direction du PLC. Les autres candidats sont les députés autochtone néo-écossais Jaime Battiste et ontarien Chandra Arya, ainsi que l’ancienne députée libérale Ruby Dhalla, également de l’Ontario.

Les libéraux fédéraux éliront leur nouveau chef pour succéder à Justin Trudeau le 9 mars prochain.