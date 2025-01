Pont sur le Saguenay : l’impatience se fait sentir sur la Côte-Nord

« On est rendu loin dans notre patience. On a été bons joueurs, mais la patience a ses limites », lance le porte-parole de la Coalition Union 138, Guillaume Tremblay, qui a hâte de voir les résultats des études pour la construction d’un pont sur le Saguenay.

C’est dans un état d’esprit d’aller au-devant des choses que la Coalition se prépare à faire les représentations nécessaires pour convaincre le gouvernement que la Côte-Nord a besoin d’un pont à Tadoussac. L’organisation fera appel prochainement à la mobilisation.

« On veut la présentation et savoir enfin, une bonne fois pour toutes, ce qui en est. On a fait tout le processus », dit-il.

Ces études sont attendues dans les prochaines semaines, précise le ministère des Transports et de la Mobilité durable, par courriel.

« Les résultats des études devraient être présentés aux représentants du milieu au courant de l’hiver 2025 après que les autorités gouvernementales en auront pris acte », précise-t-il.

Une étape à l’avance

La Coalition Union 138 est toutefois déjà prête et prévoit à court terme faire des mobilisations.

« Après avoir vu les résultats, si ça ne fonctionne pas, ce sera une décision politique. Peu importe la suite, nous comme coalition, on est déjà rendu à l’étape politique », fait savoir Guillaume Tremblay.

Les arguments en faveur du pont sont répétés depuis longtemps par l’organisation qui croit toujours avoir ce devoir de défendre le projet à la classe politique.

« Ce qui est important aussi, c’est la mobilisation citoyenne. Ça va être important si jamais ça ne bouge pas après les résultats de l’étude. Il va falloir montrer que la Côte-Nord parle d’une seule voix pour le pont », déclare le porte-parole.

Ce dernier dit se questionner sur « l’intérêt politique » en regardant d’autres projets poussés ailleurs au Québec, alors que la Côte-Nord patiente pour une réponse concernant le projet du pont.