Encore plus de patineurs sur la glace de Forestville

Le Club Patin d’Argent de Forestville a levé la main pour accueillir les finales régionales de patinage Star et Jeux du Québec pour une deuxième année consécutive. Cette fois, encore plus de patineurs ont compétitionné sur la glace du Complexe Guy-Ouellet.

Les 25 et 26 janvier, 120 patineurs artistiques de partout sur la Côte-Nord ont fait leurs preuves à Forestville. Certains athlètes avaient l’opportunité de se classer au championnat provincial ainsi que pour les Jeux du Québec.

« C’est plus que l’an dernier, on accueille environ une quinzaine de patineurs de plus », dévoile la présidente du Club de patinage artistique de Forestville, Karine Moreau, qui précise que ce sont les patineurs Star 5 et plus qui pouvaient se classer pour les finales provinciales.

Quant aux Jeux du Québec, ils étaient accessibles aux catégories Sans limite, pré-juvénile et juvénile. « Les Jeux du Québec, c’est une année sur deux. Cette année, ce sera des Jeux du Québec participation », complète la maman de deux patineuses.

Organiser une compétition de cette envergure demande du temps et de l’argent, mais pour la présidente, le jeu en vaut la chandelle.

« C’est du travail, mais on a réussi à avoir les mêmes bénévoles que l’an dernier. Ça, c’est la réussite avec les commanditaires. On a presque tous les mêmes commanditaires également », commente-t-elle.

« L’aréna est quand même plein, c’est vivant. C’est le fun d’avoir des patineurs de haut niveau sur notre glace », ajoute Mme Moreau qui a même rencontré des gens qui ne sont pas associés à un patineur, mais qui sont seulement venus assister à la compétition.

Pour les patineuses locales, c’est aussi agréable de recevoir un tel événement à la maison. Laurie Laprise, qui patine depuis ses cinq ans, est fière de performer chez elle. « C’est le fun que la compétition se fasse chez nous », dit la patineuse de catégorie Star 5 moins de 13 ans.

Maddy Tremblay de Forestville a performé dans la catégorie Star 3. Photo Johannie Gaudreault

Le vent dans les voiles

Le Club de patinage artistique de Forestville a le vent dans les voiles depuis quelques années. Le nombre de patineurs qui rejoint ses rangs ne cesse d’être revu à la hausse. Il dépasse maintenant les 40 inscriptions.

« Ça va bien. On a plus d’inscriptions et on a plus de Star aussi. Il y a des jeunes qui sont montés de catégorie en Star 2. On a beaucoup de Star, c’est le fun, on n’a pas juste des B+. Il y a un engouement aussi pour le B+ », confirme Karine Moreau.

Avec la promotion autour des finales régionales, le Club Patin d’Argent se fait de plus en plus connaître. « Ça aide à développer nos activités. Cinq inscriptions de plus, ça aide à vitaliser notre club », ajoute la présidente.

L’organisme compte encore cette année sur les services de Elizabeth Savard comme entraîneuse. Elle est accompagnée de trois monitrices pour les cours donnés aux plus jeunes groupes.

De nombreux bénévoles ont donné de leur temps, dont Natacha Maltais et sa fille. Photo Johannie Gaudreault