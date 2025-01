Forestville installera 117 compteurs d’eau en 2025

La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, l’a rappelé en séance municipale le 21 janvier, la Ville devra procéder obligatoirement à l’installation d’une centaine de compteurs d’eau en 2025, ce qui coûtera plus de 300 000 $.

Plus précisément, tous les commerces seront désormais munis d’un compteur d’eau tandis que 60 citoyens s’en verront équipés, ce qui porte le total à 117.

La façon de sélectionner les résidences n’a pas encore été établie, mais les personnes intéressées à en recevoir un peuvent d’ores et déjà contacter la Ville. L’installation de l’équipement n’engendre aucuns frais pour le citoyen.

Selon le gouvernement du Québec, la mise en place de compteurs d’eau permet une amélioration de la précision des bilans d’eau des municipalités.

« Lorsque les volumes d’eau consommés sont connus, il est possible d’outiller les propriétaires d’immeubles en ciblant les consommations anormales et, ainsi, de mieux choisir les actions à entreprendre pour favoriser l’économie d’eau potable, dans le secteur tant résidentiel que non résidentiel », indique-t-il sur son site Web.

La mairesse de Forestville a d’ailleurs mentionné quelques statistiques québécoises concernant la consommation d’eau potable.

« Les chiffres sont assez impressionnants. On dit que le Québec consomme 28 % plus d’eau que la moyenne du Canada et même 55 % plus d’eau que l’Ontario. C’est une consommation qui est très importante », a-t-elle divulgué.

Les municipalités ont l’obligation de produire un bilan annuel de leur consommation d’eau dans le cadre de la Stratégie d’économie d’eau potable. Ce rapport est transmis au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

« Il faut être vigilant sur les fuites d’eau. Nous avons fait des travaux particulièrement de détection des fuites et, par la suite, de correction lorsqu’il y avait des fuites », a soutenu Mme Anctil qui précise également avoir fait de la sensibilisation auprès des Forestvillois au cours des dernières années.

« Il faut faire attention à notre utilisation de l’eau. On doit fermer le robinet, on n’arrose pas l’asphalte, on économise même en lavant son auto. Il y a toujours des moyens d’économiser l’eau potable. C’est une eau qui est traitée et qui est coûteuse », a fait savoir l’élue ajoutant que ce ne sont pas tous les citoyens qui ont répondu à l’appel de sensibilisation.

La Ville de Forestville poursuivra ses efforts de conscientisation afin de réduire le plus possible la consommation d’eau potable sur son territoire.