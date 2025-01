La Banque du Canada abaisse son taux d’intérêt directeur d’un quart de point

La Banque du Canada a procédé mercredi à une nouvelle baisse d’un quart de point de pourcentage de son taux directeur, à 3 %.

Il s’agit de la sixième réduction consécutive de la banque centrale depuis juin, alors que l’inflation se situe autour de 2 %.

Elle affirme que ces diminutions ont un impact, la baisse des taux d’intérêt stimulant les dépenses des ménages et l’économie devant se renforcer.

Néanmoins, la menace des tarifs américains crée de l’incertitude pour les perspectives économiques de la Banque du Canada.

La banque centrale a révisé à la baisse ses projections de croissance du PIB à 1,8 % pour 2025 et 2026, en tenant compte d’une croissance démographique plus faible et d’une révision à la baisse des investissements des entreprises en raison de l’incertitude politique croissante.

Le gouverneur Tiff Macklem affirme que, même si les tarifs douaniers frappent, il est difficile de prédire leur impact, étant donné l’ampleur sans précédent et la portée incertaine des mesures de rétorsion.