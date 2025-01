Côte-Nord : appel à projets pour la revue Moulin à papier

L’Ouvre-Boîte culturel lance un appel à projets pour le troisième numéro de sa revue de création artistique, Le Moulin à papier. Intitulé Peaux, pelures et autres armures, ce numéro se veut une invitation à explorer la thématique de la peau sous toutes ses formes.

La revue Moulin à papier offre une plateforme locale pour les talents de la Côte-Nord, amateurs comme professionnels, qui souhaitent partager leurs œuvres littéraires et artistiques avec le grand public. Après le succès des deux premiers numéros, l’équipe éditoriale est impatiente de découvrir les nouvelles créations inspirées par cette thématique riche et variée.

Le thème de cette édition invite à réfléchir sur les multiples façons dont la peau nous protège, nous définit et nous relie aux autres. Qu’il s’agisse d’une écorce, de fourrure ou d’un manteau, chaque être vivant porte une protection qui dissimule et révèle à la fois. Ce thème explore également la peau comme frontière entre soi et autrui, un lieu de rencontre et de représentation, mais aussi de vieillissement et de transformation.

Les œuvres littéraires devront être rédigées en français ou bilingue innu-aimun/français et compter un maximum de 1 000 mots ou 4 pages. Différentes formes artistiques sont acceptées : photographies, dessins, bandes dessinées, numérisations ainsi que les œuvres en couleur ou en noir et blanc.

Il est aussi possible de soumettre une œuvre combinant à la fois la littérature et l’art visuel. Chaque personne peut soumettre un maximum de deux œuvres.

En amont de l’appel à projets, un atelier d’écriture est organisé pour aider les participants à se lancer dans la création. Il se déroulera le 7 février à l’Alternative et sera animé par Audrey Givern-Héroux et Véronique Gagnon. Les participants pourront explorer le thème à travers des contraintes d’écriture créatives et auront l’opportunité de partager leurs textes s’ils le souhaitent.

Les Nord-Côtiers sont appelés à soumettre leurs créations avant le 16 mars. La publication du numéro est prévue pour août 2025.