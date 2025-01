Côte-Nord : la meilleure récolte d’ours noir depuis 15 ans 

Pour l’ensemble de la Côte-Nord, 339 ours noirs ont été récoltés. Il s’agit de la plus importante récolte dans la région depuis les 15 dernières années.

L’estimation de 1 414 permis de chasse vendus représente le nombre le plus important jamais déclaré pour la région.

Bien que la majorité des ours récoltés le sont pendant la chasse printanière, la chasse et le piégeage en période automnale ont connu une recrudescence en 2024.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a dévoilé aujourd’hui les statistiques de 2024 et voici quelques autres chiffres importants pour la Côte-Nord.

Orignaux

Les zones de chasse de la région sont parmi celles ayant le succès de chasse le plus élevé au Québec en 2024.

Sur la Côte-Nord, la récolte totale est de 1 994 orignaux, dont 1 709 mâles, 178 femelles et 107 veaux. C’est une augmentation de la récolte de 22 % par rapport à la moyenne des deux dernières années avec des modalités similaires, soit 2020 et 2022.

La récolte de mâles adultes a augmenté de 26 % par rapport à ces deux mêmes années.

Le nombre de permis de chasse vendus est de 13 941, un nombre qui reste stable lorsqu’on compare à 2020 et 2022.

Pour l’ensemble du Québec, la récolte totale d’orignaux est de 20 431, dont 15 700 mâles adultes, 2 578 femelles adultes et 2 153 veaux.

Cerfs

La compilation n’est pas complétée pour Anticosti. Les statistiques préliminaires indiquent qu’on se dirige vers une récolte record qui n’a pas été vue depuis 2013 avec plus de 9 000 cerfs récoltés.

La proportion de mâles dans la récolte actuellement estimée à 68 % est fortement supérieure à la moyenne de 53 % des cinq dernières années et indique que la population de cerfs à Anticosti est très abondante.

2024, l’année du dindon et du cerf de virginie

L’année 2024 a été une année record pour la chasse au dindon sauvage. Le Québec enregistre aussi un bilan de saison historique pour la chasse au cerf de Virginie.

La récolte globale de dindons sauvages au Québec a atteint un nouveau record avec 10 766 dindons. Ce nombre représente une hausse de 11 % par rapport à 2023.

La récolte de dindons a été plus importante dans les zones 7 (Centre-du-Québec), 6 et 8 (Estrie et Montréal-Laval-Montérégie) et 10 (Outaouais).

Pour le cerf de Virginie, le Québec enregistre un bilan de saison historique avec un taux de succès de chasse record de 40 % pour la prise d’un premier cerf.

Le nombre de chasseurs a continué d’augmenter depuis 2020, atteignant à nouveau le seuil d’il y a dix ans.