De nouveaux défis pour Ken Tremblay

Le dresseur de chiens d’arrêt Ken Tremblay a connu une bonne année en 2024. Son chien Duplaton Target a remporté le trophée du plus grand nombre de points dans la catégorie amateur de sa division, et n’a pas fini sa course vers le sommet.

La discipline du chien d’arrêt mélange chasse et concours de beauté, où le chasseur et son chien, qui font décoller un oiseau et l’abattent, sont évalués selon plusieurs critères par des juges.

Encore peu connu dans la province, le sport prend du gallon et sait fédérer les propriétaires de chiens qui veulent se dépasser avec leurs amis sur pattes.

Pour preuve, Ken Tremblay ne sera bientôt plus le sportif de chiens d’arrêt le plus au nord de la province, car une connaissance de Sept-Îles se mettra éventuellement de la partie.

Ses compagnons évoluent dans la National Shoot To Retrieve Association (NSTRA), une organisation qui fédère les différents sportifs de chiens d’arrêt en Amérique du Nord et qui organise plus qu’une dizaine de compétitions sur le territoire de sa section Centre-du-Canada.

Monter dans le classement

Ces compétitions, Ken Tremblay les connaît comme le fond de sa poche et les court comme jamais.

« C’est mon sport », indique avec entrain le natif de Saint-Marc-de-Latour, déjà fébrile de celles qui commenceront au printemps.

Son but cette année est de se classer à la compétition régionale de la division au mois d’août, qui nécessite de participer à plusieurs compétitions dans la saison et d’accumuler des points.

Avant la dernière compétition régionale de la saison, le dresseur indique qu’il tentera de participer au « plus de compétitions possible » qui sont de catégorie amateur ou Open, qui rassemble les meilleurs chiens dans le sport.

« Pour être classé au régional, il faut avoir 1 point de catégorie Open. Ça va être dur, mais on va s’entraîner pour », annonce Ken Tremblay.

La compétition régionale de la division Central Canada aura lieu les 23 et 24 août à Vankleek en Ontario. Le dresseur participera par trois fois à celles tenues cet été à son lieu d’entraînement, la ferme Duplaton à Sainte-Croix dans Lotbinière.

De la bonne relève

Le passionné de chasse et de chiens a trouvé sa voie lorsqu’il a participé à un concours d’une autre association en 2020 où il avait terminé avec la première place pour les habiletés naturelles avec son chien plus âgé Korthals Elite Trigger.

Ce dernier prend de l’âge et le sportif met davantage de l’avant son deuxième chien de 3 ans Duplaton Target, qui a reçu le trophée du chien ayant le plus haut total de points en catégorie amateur.

« C’est un trophée que l’association donne à la dernière compétition régionale de l’année, et elle le donne seulement à un chien et son propriétaire », explique Ken Tremblay.

Aux dires de ce dernier, le fidèle setter anglais « score pas mal » lorsqu’il est soumis aux tests d’aptitudes physiques de l’association.

« Target a eu 20 points au total dont 3 premières places sur le podium. Il est évalué sur plusieurs critères comme sa stature et ses mouvements, et il marque en haut de 80 sur 100 dans toutes les catégories pratiquement tout le temps », dévoile le passionné.

M. Tremblay, qui réside à Portneuf-sur-Mer, indique qu’il fera l’acquisition d’un autre chien dans un futur rapproché pour le faire participer aux compétitions de la NSTRA.