Forestville octroie trois mandats pour trois études

Les élus de Forestville ont accordé trois mandats pour trois études différentes lors de la dernière assemblée municipale le 21 janvier. Les coûts totaux dépassent les 100 000 $.

Glissement de terrain

D’abord, un contrat a été octroyé dans le dossier du glissement de terrain sur la rue Marcellin dans le parc de maisons mobiles. Le conseil municipal mandate la firme Tetratech QI, seule soumissionnaire, pour une somme de 54 800 $.

« Nous avons des travaux à faire. On a un talus qui, au fil des années, commence à descendre. On ne veut pas que ça se poursuive pour aller atteindre les propriétés », explique la mairesse Micheline Anctil.

L’entreprise devra donc visiter le terrain, prendre les mesures qui sont nécessaires, réaliser les plans et devis des travaux que l’instance municipale devra accomplir et l’accompagner dans la construction de l’infrastructure qui devra être mise en place selon les recommandations.

Les travaux se réaliseront au printemps et à l’été, précise l’élue en ajoutant que cet investissement sera puisé à même la Taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ).

Source d’eau potable

Pour sécuriser sa source d’eau potable, la Ville de Forestville doit réaliser une étude préparatoire qui la mènera à un plan d’intervention d’urgence.

« En cas de problématique, nous avons une seule source d’eau alors il faut qu’on s’assure qu’elle soit bien sécurisée et fiable en tout temps », commente Mme Anctil.

Des demandes de soumission ont été envoyées à cinq firmes spécialisées dans le domaine, mais une seule a répondu à l’appel. Un contrat de gré à gré a donc été accordé à l’entreprise EMS Infrastructure au montant de 42 500 $ pour réaliser l’étude préparatoire. Cette somme sera aussi remboursée par la TECQ.

Drainage au Complexe Guy-Ouellet

Finalement, la Ville de Forestville doit actualiser son étude concernant l’amélioration du drainage des eaux pluviales du stationnement du Complexe Guy-Ouellet puisque la plus récente, effectuée par le groupe-conseil TDA, date de 2007.

« On a effectivement depuis plusieurs années une problématique de gestion des eaux pluviales sur le stationnement du Complexe. Le problème perdure et ça fait partie de la planification des travaux à faire », témoigne la mairesse.

La nouvelle analyse partira de l’étude de 2007 qui contient déjà des plans. « L’installation n’a pas changé alors on va en faire une mise à jour et on va voir comment on peut améliorer le drainage des eaux pluviales sur le stationnement du Complexe Guy-Ouellet », affirme Micheline Anctil.

À la suite d’un appel de propositions, la Ville a obtenu une offre de l’entreprise Stantec pour faire la mise à jour de l’étude de 2007 au coût de 13 500 $, excluant les taxes.

« Le mandat inclut la réunion de démarrage, la visite terrain, regarder la réglementation qui s’applique aujourd’hui, faire la conception préliminaire du système de drainage qu’elle va recommander, des croquis et estimer le coût d’avant-projet », précise l’élue.

L’instance municipale a besoin de cette nouvelle étude pour demander des aides financières en lien avec le projet. La somme nécessaire était déjà prévue dans le budget 2025 du service de travaux publics.