Projet éolien Nutinamu-Chauvin : « une ouverture inespérée d’Hydro-Québec », dit le chef d’Essipit

Le chef du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, Martin Dufour, ne s’attendait pas à une telle ouverture d’Hydro-Québec envers les communautés autochtones. Avec le projet éolien Nutinamu-Chauvin, annoncé hier par le premier ministre, Essipit devient un réel partenaire de la société d’État.

« Avec Mme Sophie Brochu, on a vu un changement intéressant pour les Premières Nations. On est réellement des partenaires dans les projets. Et ça se continue. La relation avec M. Sabia est vraiment bonne. La dynamique d’Hydro-Québec avec les Premières Nations est en train de changer complètement », se réjouit le chef de la communauté innue de la Haute-Côte-Nord.

M. Dufour va jusqu’à parler d’un « lien de confiance » qui est en train de se créer entre les deux parties et il espère que la relation se poursuivre en ce sens.

« Des projets avec Hydro-Québec, c’est quelque chose d’incroyable parce qu’on ne pensait pas se rendre là un jour. Ce n’est pas inattendu, mais c’est quasiment inespéré », laisse-t-il tomber en saluant la grande ouverture d’Hydro-Québec et de son PDG, Michael Sabia.

Troisième projet et non le moindre

Pour la Première Nation d’Essipit, il s’agit d’une troisième participation à un projet éolien. Mais celui-ci est de grande envergure et la communauté détient 25 % du projet, ce qui est majeur comparativement aux autres.

Essipit est en relation avec la MRC du Fjord-du-Saguenay depuis au moins 20 ans. Elles travaillent ensemble pour le parc éolien de Rivière-du-Moulin. « On est plusieurs partenaires et on a 5 % du projet », divulgue Martin Dufour en entrevue avec Le Haute-Côte-Nord.

« À l’époque, ce n’était pas obligatoire d’avoir un 50 % du projet qui allait aux communautés locales, autant les MRC que les communautés autochtones », poursuit-il.

Le projet Nutinamu-Chauvin produira 1 000 mégawatts d’énergie éolienne d’ici 2035. Pour ce faire, 140 éoliennes seront installées dans la zone ciblée entre Sainte-Rose-du-Nord et Sacré-Coeur. Le parc éolien est situé dans la MRC du Fjord-du-Saguenay, mais est à la frontière de la Haute-Côte-Nord.

Le chef innu est certain que la région profitera aussi des retombées économiques engendrées par le projet qui devrait permettre la création de 500 emplois. Il s’agit d’investissements de trois milliards de dollars.

À lire aussi