Pont sur le Saguenay | Des chiffres élevés, dit le premier ministre

De passage à Sept-Îles, Francois Legault a réitéré l’importance du projet d’un pont sur le Saguenay tandis que les études se font encore attendre.

Initialement annoncé pour l’automne 2024, le dévoilement des études devrait se faire bientôt.

Bien que le premier ministre ne veut pas révéler le contenu de celles-ci, il a laissé entendre qu’il y a « des chiffres très élevés » au niveau du coût.

« Il y a des discussions à l’interne concernant le coût. Est-ce qu’il y a des façons de faire cela à des coûts raisonnables ? On pense que oui », a-t-il dit, en entrevue avec le Journal.

« On veut continuer à regarder les coûts. Je ne vous sortirai pas de chiffres, parce que vous les verrez quand on va publier les études. Il y a des chiffres qui sont très élevés, mais on pense que c’est possible de faire cela à un coût plus bas », a révélé le premier ministre.

Les études se font toujours attendre pour le projet de construction d’un pont sur la rivière Saguenay. Photo archives

François Legault rappelle que le projet de pont sur le Saguenay fait partie des priorités de son gouvernement sur la Côte-Nord, avec l’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles et le prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord.

Sur ce dernier point, le premier ministre assure que son gouvernement veut réaliser le projet.

« C’est pour des raisons économiques qu’il est absolument nécessaire de le faire. C’est au-dessus de la pile », a-t-il assuré.

Deux tronçons sont présentement en cours de réalisation. Il s’agit de ceux entre Kegaska et La Romaine et entre Tête-à-la-Baleine et La Tabatière.

Il restera à réaliser les tronçons situés entre La Romaine et Tête-à-la-Baleine et entre La Tabatière et Vieux-Fort.

« On est fermement engagé à faire en sorte que cela se réalise. C’est une priorité pour la Côte-Nord », affirme la députée de Duplessis et ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.

Le premier ministre a souligné qu’il est important pour son gouvernement que les travaux soient réalisés avec les Premières Nations.